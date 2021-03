Allianz-Țirac încheie un an 2020 atipic cu prime subscrise comparabile cu anul anterior și profit operațional în creștere

Primele brute subscrise totale au depășit 1,32 miliarde de lei, în scădere cu 3,7% față de 2019, în timp ce profitul operațional s-a îmbunătățit cu 15% și a însumat 154 milioane de lei.

Diminuarea vânzărilor totale a fost cauzată de restrângerea businessului de asigurări generale, în special pe segmentul asigurărilor de călătorie, afectate de criza COVID-19, dar și a scăderii subscrierilor din polițele auto.

Pe de altă parte, subscrierile din asigurări de locuință s-au majorat cu 11%. Pe fondul pandemiei, locuința a devenit mai mult decât spațiul de relaxare și petrecere a timpului cu familia, iar interesul pentru protejarea casei a crescut.

Dincolo de efectele negative evidente, pandemia COVID-19 a generat și oportunități pentru o creștere mai amplă în zona asigurărilor de viață, românii fiind mai receptivi în a proteja ceea ce contează mai mult: viața lor și bunăstarea celor dragi. La nivelul Allianz-Țiriac, vânzările de asigurări de viață au avut cea mai mare rată de creștere, de aproape 14%, în condițiile în care subscrierile la nivel de piață au scăzut în 2020.

„Am încheiat un an dificil, fără surprize. Allianz-Țiriac a demonstrat încă o dată că este un business solid, care livrează performanță. Am reușit într-un mediu volatil și incert să avem vânzări comparabile cu anul anterior, să ne îmbunătățim profitabilitatea operațională și să creștem numărul de clienți. Și cel mai important, datorită colegilor mei și profesionalismului lor, am rămas alături de clienți și parteneri, ne-am respectat promisiunile și am oferit siguranță. Anul 2020 a însemnat pentru Allianz-Țiriac și deschiderea unui nou capitol din povestea sa prin semnarea primei achiziții. Tranzacția de preluarea a Gothaer România este o confirmare a angajamentului nostru față de piața locală și un pas înainte în strategia de consolidare a poziției Allianz-Țiriac. Așadar, pentru 2021 avem toate motivele să fim optimiști și încrezători”, a declarat Virgil Șoncutean, CEO al Allianz-Țiriac.

Pandemia COVID-19 nu a afectat capacitatea Allianz-Țiriac de a-și onora promisiunile, iar despăgubirile plătite în 2020 au însumat 695 milioane de lei.

Rata combinată s-a situat la 91,5%, în scădere ușoară față de 2019. Portofoliul echilibrat și disciplina costurilor operaționale sunt principalii factori care au influențat în mod pozitiv rata combinată. În perioada stării de urgență a existat un impact pozitiv și din perspectiva frecvenței mai reduse a daunelor, însă acesta a fost anulat de severitatea în creștere.

Susținerea clienților prin servicii adaptate pandemiei

În 2020, Allianz-Țiriac a pus oamenii pe primul loc – clienți, angajați, parteneri și comunitate – iar în același timp a rămas consecventă principiilor sale de a oferi produse și servicii adaptate nevoilor clienților.

Pentru a permite clienților să aibă grijă în continuare de sănătatea lor am introdus gratuit în acoperirile polițelor de sănătate servicii de consultanță medicală la distanță. Am extins acoperirile polițelor de călătorie în străinătate prin includerea riscului de infectare cu COVID-19, am dezvoltat serviciul de soluționare digitală a daunelor Claims Tracker pentru toate asigurările auto. Printre produsele nou lansate în plină pandemie se numară asigurarea de răspundere pentru magistrați si asigurarea de răspundere pentru persoane fizice.

În 2021, Allianz-Țiriac va intensifica acțiunile de simplificare, în beneficiul clienților, angajaților și partenerilor de distribuție. Prima inițiativă de simplificare din 2021 a vizat procesul de achiziție a asigurărilor auto prin reducerea la jumătate a numărului de întrebări adresate clienților pentru emiterea unei polițe. Acum, în mai putin de 5 minute și după maximum 11 intrebări, clienții persoane fizice primesc asigurarea auto, My Car (Casco si RCA) sau RCA, direct pe e-mail. Achiziția simplificată este disponibilă agenților și partenerilor noștri brokeri.