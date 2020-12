Asigurătorul menţionează că diminuarea a fost determinată exclusiv de vânzările mai mici de asigurări auto şi de călătorie, o tendinţă naturală având în vedere impactul noului coronavirus asupra pieţei auto şi a turismului.

Pe de altă parte, creşteri semnificative ale vânzărilor au fost înregistrate la nivelul de asigurărilor de viaţă, sănătate şi locuinţă. De exemplu, asigurările de viaţă au crescut cu 20% în primele 9 luni din 2020 şi au ajuns să genereze 1 leu din fiecare 7 lei încasaţi din primele totale.

”Locuința a devenit principalul scut de protecție”

„Dincolo de efectele negative în plan medical, social şi economic, pandemia COVID-19 a adus şi schimbări pe care am reuşit să le capitalizăm şi să îi ajutăm pe clienţii noştri să protejeze ceea ce contează pe ei. Locuinţa a devenit mai mult decât spaţiul de relaxare şi petrecere a timpului cu familia, a devenit principalul scut de protecţie împotriva noului coronavirus şi a beneficiat de mai multă atenţie, inclusiv prin asigurare.

Totodată, am remarcat un interes mai mare pentru protejarea vieţii şi sănătăţii, urmat de acţiune prin închierea unei asigurări. Aceste tendinţe sunt îmbucurătoare, fiind semnalul că avem capacitatea de a reduce mai rapid decalajul de protecţie financiară”, a declarat Virgil Şoncutean, CEO al Allianz-Ţiriac.

Allianz-Ţiriac a plătit despăgubiri totale în valoare de peste 500 milioane de lei în primele 9 luni din 2020.

Scădere cu 2,6% față de luna septembrie

Rata combinată se situează la nivelul de 90,6%, în scădere cu 2,6 puncte procentuale faţă de luna septembrie 2019.

În ultimele luni, compania a lansat o serie de produse noi şi servicii digitale pentru a răspunde nevoilor în schimbare ale clienţilor, dar şi pentru a se adapta contextului generat de noul coronavirus.

„Pentru a permite clienţilor să aibă grijă în continuare de sănătatea lor am introdus gratuit în acoperirile poliţelor de sănătate, servicii de consultanţă medicală la distanţă. Am extins acoperirile poliţelor de călătorie în străinătate prin includerea riscului de infectare cu COVID-19, am dezvoltat serviciul de soluţionare digitală a daunelor Claims Tracker pentru toate asigurările auto. Printre produsele nou lansate în plină pandemie, se numară asigurarea de răspundere pentru magistraţi, unică pe piaţă, dar şi o nouă asigurare de răspundere civilă pentru persoane fizice”, se spune în comunicat.

Allianz-Ţiriac este parte a grupului german Allianz, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii financiare şi asigurări şi cel mai valoros brand de asigurări din lume, potrivit celei mai recente evaluări Interbrand. În România, compania se bucură de stabilitate financiară şi de încrederea clienţilor de peste 25 de ani.