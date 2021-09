CAPITAL: Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru acest an?

ALINA GAMAUF: Prioritatea noastră a fost și continuă să fie siguranța colegilor noștri. În acest sens, am implementat o serie de măsuri esențiale, precum și unele suplimentare, inclusiv extinderea pachetului de beneficii, oferind colegilor noștri o asigurare medicală complexă, facilitarea accesului la psihologi, introducerea unor servicii suplimentare pentru femeile însărcinate sau cu copii sau asigurarea costurilor de spitalizare pentru colegii care au avut COVID-19. Am dezvoltat, de asemenea, diferite aplicații și materiale suport pentru toți membrii echipei Carrefour, iar aici menționez SWOW, o pagină dedicată cu tips and tricks despre cum își pot desfășura activitatea profesională în mod optim, chiar și de acasă. Pe scurt, ne-am dorit ca echipa noastră să simtă că ne are alături, că suntem acolo pentru toți membrii ei și că vom continua să construim împreună.

O altă direcție importantă pentru noi a fost dezvoltarea profesională a colegilor noștri prin programe de training create pentru a maximiza potențialul colegilor noștri, indiferent de senioritatea lor. Aș aminti în acest sens School of Leaders, proiect lansat anul acesta, sub umbrela căruia identificăm nevoile de dezvoltare ale colegilor noștri și le oferim programe de dezvoltare care răspund acestor nevoi. School of Leaders găzduiește colegi din toate formatele de business Carrefour: sediu, hipermarket, supermarket, market sau express. Viziunea noastră de business centrată pe omnicanalitate se reflectă și în programele de învățare pe care le construim intern.

Incluziune și diversitate, două valori cheie pentru Carrefour

În același timp, avem și inițiative care ne susțin angajamentul față de incluziune și diversitate. Prima este un parteneriat demarat la finalul lunii iunie 2021 cu organizația Angajez 45+ prin care promovăm și susținem integrarea persoanelor cu vârsta de peste 45 de ani și a persoanelor cu dizabilități. Ne dorim să încurajăm persoanele interesate de o nouă experiență profesională să se alăture echipei noastre, pentru că aici vor avea sprijinul de care au nevoie pentru a se dezvolta.

Al doilea parteneriat a fost lansat în iulie 2021 împreună cu organizația Lead Network. Alături de partenerii noștri, ne propunem să promovăm egalitatea de gen în industria comerțului și a bunurilor de consum. Construim împreună programe de mentorat și întâlniri la mese rotunde, în cadrul cărora ne dorim să accentuăm importanța egalității de gen și să oferim oportunități de dezvoltare pentru femei.

Un alt proiect pe care îl continuăm și în acest an este programul de mentorat Capital Filles. Pe scurt, creăm punți între femeile aflate în poziții de management la Carrefour și tinerele din medii defavorizate, pe care le mentorează. Astfel, acestea din urmă beneficiază de sprijin în dezvoltarea lor personală și profesională și au un aliat la început de drum, care poate fi o perioadă dificilă.

Women encourage Women este un alt proiect pe care l-am lansat în luna iulie. Mai exact, este un program de mentorat creat de femei pentru femei, menit să sprijine descoperirea și creșterea noilor competențe, dezvoltarea abilităților de relaționare și leadership. Egalitatea de gen este o cauză importantă pentru noi, iar asta se observă și în statisticile noastre interne: acest an ne-a adus cu 10% mai multe femei în funcții de management în echipele Carrefour.

CAPITAL: Care au fost cele mai mari provocări pe le-ați avut de-a lungul carierei și cum le-ați rezolvat?

De-a lungul anilor, am avut parte de experiențe care s-au transformat în provocări și din care am avut multe lucruri de învățat. Îmi aduc și acum aminte de sentimentele pe care le-am trăit la 25 de ani, când am primit oportunitatea de a mă muta în Italia, într-o companie specializată în servicii bancare, unde am avut un rol cu atribuții de planificare și control. Nou-venită în țară, nou-venită în companie, simțeam deja cum emoțiile mă copleșeau, însă am avut alături de mine colegi care m-au susținut și m-au îndrumat pe tot parcursul meu profesional în cursul acelui an, până când am asimilat cunoștințele necesare.

„Toate experiențele te învață ceva”

Cu siguranță, una dintre cele mai dese provocări pe care le-am întâlnit a fost schimbarea jobului, care venea de multe ori la pachet și cu mutatul în altă țară. Acest tip de schimbare l-am resimțit acut în momentul în care am devenit mamă. Familia se afla în România, fetița mea avea 3 ani, iar eu trebuia să plec frecvent de acasă pentru îndeplinirea sarcinilor profesionale.

Toate experiențele te învață ceva. Astăzi sunt femeia, mama, profesionistul care de-a lungul timpului a învățat să se reinventeze și să se adapteze la nou continuu.

CAPITAL: Care este rețeta succesului pentru compania din care faceți parte?

ALINA GAMAUF: Nu cred că există o rețetă a succesului, ci există rețete diferite ce pot fi aplicate în situații diferite. O rețetă care aduce succes se îmbunătățește în fiecare zi. Eu sunt mereu printre colegii mei, îmi place să fiu implicată în activitatea lor și cred foarte tare că ceea ce eu și echipele mele facem contează pentru fiecare coleg din Carrefour.

Sunt omul care își suflecă mânecile și se apucă de treabă atunci când situația o cere și îmi place să fiu mereu alături de echipă. Sunt de părere că rezultatele pe care le obținem sunt ale întregii echipe și lucrurile impresionante se fac atunci când avem toți același țel.

CAPITAL: Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

ALINA GAMAUF: Îmi încep ziua la ora 8.30 cu întâlniri pe care încerc să le termin până la ora 18.30. Cred că este foarte important să păstrăm un echilibru între viața profesională și cea personală și consider că timpul petrecut cu familia este prețios. Încerc să îmi rezerv timp cât mai mult pentru cei dragi mie, fetița și soțul meu, însă recunosc că telefonul mă ține conectată la ce se întâmplă la birou în permanență.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante realizări pe care le-ați avut în ultima perioadă?

ALINA GAMAUF: Familia este cea mai mare realizare a mea din ultimii 11 ani, iar fetița mea este cel mai frumos dar pe care-l puteam primi. Îmi doresc să-i fiu model și un pilon important în deschiderea și formarea drumului profesional. Însă, doar timpul ne va arăta dacă generațiile următoare ne vor semăna.

Cred foarte mult în puterea echipei mele, alături de care mă bucur la orice moment de reușită, mă impulsionează fiecare provocare și vreau să dăm tot ce avem mai bun, împreună.

V-am menționat deja care sunt cele mai recente proiecte marca Carrefour, School of Leaders și Women encourage Women, două proiecte care sunt convinsă că își vor pune amprenta asupra colegilor mei și despre care vom povesti mai multe în viitor.

Despre pandemie și lumea retailului

CAPITAL: Care sunt cele mai importante provocări pe care le-a adus criza medicală în activitatea dumneavoastră și cum v-ați adaptat activitatea?

ALINA GAMAUF: Prima provocare și, totodată, o prioritate pentru noi, a fost să asigurăm protecția colegilor și a clienților noștri, în condițiile în care mare parte din activitatea noastră se bazează pe interacțiune. Am început prin măsuri deja consacrate – respectarea tuturor normelor impuse de autorități și a recomandărilor comunicate de ele, dezinfectarea tuturor suprafețelor din magazine, triajul epidemiologic, prioritizarea anumitor categorii de vârstă în anumite intervaluri de timp sau controlul volumului de clienți care sunt în același timp într-un magazin.

În același timp, am încercat să diminuăm timpul de așteptare la case pentru a evita aglomerația, punând la dispoziția clienților Aplicația Carrefour (disponibilă în App Store și Play Store), prin care pot scana produsele de la rafturi, urmând ca la casă să le plătească fără a mai fi nevoiți să le așeze pe banda de rulat. O altă măsură care ne-a ajutat să susținem experiențele de cumpărături mai rapide au fost și rămân casele Self Service.

Iar rezultatul acestor eforturi a fost recunoscut: Carrefour România a primit Certificarea internațională de Conformitate – SAFE Asset Group care atestă rigurozitatea și corectitudinea măsurilor anti-Coronavirus implementate și le recunoaște ca fiind în conformitate cu recomandările actuale comunicate de Organizația Mondială a Sănătății, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) și cu bunele practici internaționale din retail. Astfel, SAFE Asset Group recunoaște Carrefour România ca fiind o companie „COVID-19 Compliant”. În același timp, certificarea „COVID-19 Compliant” este valabilă pentru toată rețeaua de hipermarketuri Carrefour din România și pentru sediul central al companiei noastre.

Aș mai aminti fluxul mare de clienți în primele luni ale pandemiei care căutau aceleași produse de bază (făina, ulei, apă, etc). Iar o cerere mare și, mai ales o creștere bruscă a cererii, înseamnă o provocare pentru stocurile noastre. Însă am anticipat situația și am luat măsuri din timp alături de furnizorii noștri, astfel încât clienții noștri au găsit toate produsele de care au avut nevoie într-o perioadă în care chiar a contat.

Toți colegii noștri au depus eforturi semnificative pentru a trece peste aceste două mari provocări și peste provocările mai mici, dar nu mai neînsemnate, de zi cu zi. Le mulțumesc tuturor pentru munca depusă, simțul responsabilității și solidaritatea demonstrată în această perioadă!

CAPITAL: Aveți hobby-uri care ar putea fi evidențiate?

ALINA GAMAUF: Timpul este la fel pentru toți, nu se măsoară diferit. Îmi iubesc jobul și cred că poate fi trecut cu ușurință în categoria „hobby”. Atunci când sunt liberă îmi place să petrec timp alături de familia mea, să călătoresc, să schiez și să gătesc. Da, gătesc și o fac cu plăcere, sunt rețete pe care le testez pentru prima dată și altele care îmi ies cu ochii închiși.

CAPITAL: Care credeți că este rețeta succesului pentru a ajunge o femeie de succes?

ALINA GAMAUF: Nu cred într-o rețetă a succesului, cred însă în pasiune și dorința de a face lucrurile cât mai bine. Indiferent de ce responsabilități are fiecare dintre noi la locul de muncă, tot ce facem se regăsește într-o soluție, un răspuns pe care cineva îl aștepta de la noi. Domeniul resurselor umane este plin de provocări, provocări pentru noi, oamenii de resurse umane, soluții pentru cei ce ne sunt colegi, echipe.

CAPITAL: Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

ALINA GAMAUF: Mă consider o persoană transparentă, deschisă și foarte ambițioasă. Sunt mereu orientată către rezultate și sunt atentă la nevoile celor din jurul meu. Îmi place să fiu directă, fermă, dar sunt deschisă către noi idei și oportunități.

CAPITAL: Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

ALINA GAMAUF: Aș putea să vă ofer chiar două: „Never say never!”, pentru că de fiecare dată când am spus că nu are cum să mi se întâmple mie, în 6 luni, viața mea bătea filmul și acel lucru se întâmpla.

„Impossible it is until you do it!”, cel mai bun motto pentru situațiile în care forța interioară e mai puternică decât orice ambiție!