Algele marine vor juca un rol crucial într-o lume post-nucleară

Cu toate că efectele exacte rămân neclare, un război nuclear ar putea duce la penurie de alimente din cauza funinginei care va bloca Soarele. O cercetare recentă sugerează că extinderea culturii de alge marine ar putea satisface până la 15% din necesarul de alimentele consumate de oameni.

Cercetătorii au descoperit că algele marine ar putea juca un rol crucial în îmbunătățirea securității alimentare globale, după o catastrofă globală, cum ar fi războiul nuclear, scrie Newscientist. Timp de mai multe decenii, cercetătorii au avertizat că o astfel de catastrofă ar putea avea loc după un război nuclear, în timp ce incendiile provocate de sutele sau miile de explozii nucleare ar elibera în atmosferă milioane de tone de funingine care ar bloca lumina Soarelui.

Creșterea algelor marine poate deveni o sursă importantă de hrană

Echipa de cercetători a constatat că creșterea algelor marine și, prin urmare, potențialul acestora de a deveni o sursă importantă de hrană, va putea hrăni lumea după o perturbare bruscă și prelungită a luminii solare care ar avea loc după un război nuclear sau o erupție vulcanică devastatoare.

„Investițiile în construirea unor ferme de alge marine ar putea preveni foametea globală în scenarii de reducere bruscă a luminii solare, evitându-se un număr semnificativ de decese cauzate de foame”, spune profesorul asociat David Denkenberger.

Cercetătorii de la UC, Alliance to Feed the Earth in Disasters (ALLFED), Louisiana State University și University of the Philippines Diliman, au folosit rezultatele unui model climatic în care particulele au fost injectate în atmosferă pentru a reproduce impactul unui eveniment global semnificativ, cum ar fi o erupție vulcanică sau un război nuclear.

Astfel de evenimente ar fi catastrofale pentru agricultura convențională, unde lumina soarelui ar fi limitată și temperatura terenurilor cultivate va fi mai scăzută cu peste 10°C, timp de mai mulți ani, evenimentul fiind cunoscut sub numele de „iarnă nucleară”.

Cercetarea abordează nevoia critică de surse de hrană rezistente, care pot fi cultivate după catastrofe globale. Profesorul asociat Stephen Denkenberger a declarat că studiul a arătat că producția de alge marine ar putea fi rapid extinsă pentru a satisface o parte substanțială a cererii globale de alimente, atingând un echivalent de 45% în decurs de 9 până la 14 luni.

Pilon important al securității alimentare globale

„Cele mai multe dintre acestea ar putea fi folosite pentru hrana animalelor și biocombustibili, deoarece consumul uman este limitat din cauza conținutului ridicat de iod din algele marine, care ar putea provoca efecte adverse asupra sănătății, fără procesare”, a subliniat el. „Algele marine ar putea fi un pilon important al securității alimentare globale, chiar și după un război nuclear. Acest studiu deschide căi pentru cercetări ulterioare și cere investiții în extinderea capacității de cultivare a algelor marine pentru a asigura securitatea alimentară în perioade de criză”, spune autorul principal Dr. Florian Ulrich Jehn de la ALLFED. „Având în vedere că studiile anterioare au arătat că producția agricolă și piscicolă s-ar prăbuși, sursele alternative de hrană precum algele marine vor fi esențiale pentru securitatea alimentară globală și regională în cazul unui războiul nuclear”, a adăugat el.

Creșterea algelor are și alte beneficii, în special pentru mediu

„Este doar o chestiune de timp până când se va întâmpla, așa că trebuie să fim pregătiți. Deoarece oceanul nu se răcește la fel de repede ca pământul, acvacultura marină este o opțiune foarte bună”, spune acesta.

Creșterea algelor are și alte beneficii, în special pentru mediu. Nu e nevoie de pământ, apă sau substanțe chimice necesare culturilor de pe uscat. Algele marine care ar putea hrăni bovinele ar putea reduce semnificativ emisiile de metan și pot stoca carbon din aer, ajutând la încetinirea încălzirii planetei.