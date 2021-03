Alexandru Rafila a confirmat acest lucru! Ce efect au vaccinurile anti-COVID

Mai exact, Reprezentantul României la OMS, deputatul Alexandru Rafila (PSD), a declarat luni într-o conferință de presă că rata infectărilor persoanelor vaccinate indică faptul că vaccinurile au efectul dorit, acela de genera un răspuns imun al organismului la coronavirus.

Potrivit profesorului, au fost raportate mai multe infectări în rândul persoanelor vaccinate deja cu prima doză. Totodată, Rafila a subliniat faptul că, aceste persoane au avut un răspuns imun în fața bolii și au fost protejate.

„S-au inregistrat circa 4.000 de cazuri de infectie la persoane care fusesera vaccinate cu prima doza, asta reprezinta cam 0,4% din totalul primelor doze administrate, si cu un interval mediu de 7 zile de la vaccinare pana la diagnostic.

Iar in cazul celei de-a doua doze sunt dor vreo 400-450 de cazuri adica 0,08% din totalul dozelor administrate, iar intervalul mediu este de 4 zile. Asta de fapt demonstreaza ca deja dupa prima doza persoane potential vulnerabile la boala au avut un raspuns imun care i-a protejat si din aceasta cauza dupa doza a doua procentul a fost mult mai mic”, a declarat Alexandru Rafila.

Alexandru Rafila, despre focarele de COVID

Profesorul Rafila a mai vorbit și despre focarele de coronavirus din țară. Mai exact, potrivit acestuia, nu trebuiau scoase, în luna noiembrie, focarele din calculul ratei incidenţei şi trebuia doar analizată situaţia.

El a mai adăugat că situația diferă de la o localitate la alta și este nevoie de o analiză a modului de testare în zonele vizate, motiv pentru care acestea nu trebuie scoase din calcul.

„Ele nu trebuiau scoase în primul. Cred că întrebarea era aşa pentru domnul Orban – care este motivul pentru care aţi hotărât scoaterea focarelor din calculul ratei incidenţei, în luna noiembrie. Cred că aşa ar fi fost întrebarea corectă. Ele pot fi lăsate în calcul, nu trebuie scoase din calcul. Trebuie analizată situaţia. Focarul înseamnă de la trei cazuri în sus. Dar una este să am într-o localitate 100 de focare cu câte trei cazuri şi altceva este să am într-un singur loc 70 de cazuri. Este foarte diferit în ceea ce priveşte răspândirea infecţiei. Infecţia se răspândeşte cu siguranţă dacă am multe focare în toată comunitatea şi riscurile sunt mult mai mici dacă aceste focare sunt, să zicem, într-o instituţie de îngrijire a persoanelor vârstnice sau a persoanelor cu dizabilităţi.

Sunt situaţii total diferite. Atunci sigur că trebuie lăsate în statistici toate cazurile care se înregistrează, dar cu cele două componente pe care vi le-am spus – analiza modului de testare şi acolo creşterea accesibilităţii la testare este foarte importantă şi a proporţiei cazurilor pozitive din totalul testelor şi a distribuţiei acestor cazuri înregistrate la nivelul fiecărei localităţi”, a declarat Alexandru Rafila luni într-o conferinţă de presă la sediul PSD.

Sursa foto: Inquam Photos, Sabin Cirstoveanu