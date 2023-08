Alexandra Păcuraru, fiica patronului Maricel Păcuraru de la Realitatea Plus a fost sancționată de cei de la CNA. Membrii Consiliului au condamnat dur atacul la adresa jurnalistului Dan Andronic. Trebuie amintit că tatăl ei încearcă o preluare prin presiuni a Editurii Evenimentul și Capital, iar derapajul de la TV a venit tocmai în acest context.

Alexandra Păcuraru a fost sancționată cu amendă de 10.000 lei de către CNA. Consiliul a apreciat că au fost încălcate drepturile privind respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, vieţii private, onoarei şi dreptului la viaţa privată.

Membrii CNA au condamnat dur limbajul suburban

Membrii CNA au susținut că limbajul folosit a fost josnic și suburban.

„Să foloseşti chestiunile astea într-un discurs public ca să ataci pe cineva pentru un motiv pe care dânsa îl ştie, dar felul în care dânsa (n.n Alexandra Păcuraru) vorbește despre asta este obscen. Dânsa este un jurnalist într-o emisiune de dezbatere publică. Nu există precedent în jurnalismul românesc despre aşa ceva”, a arătat Dorina Rusu, membru CNA.

La rândul său, Răsvan Popescu, membru CNA, a susținut că asistăm la un caz fără precedent în audiovizualul românesc, în care o confruntare pe o proprietate, Evenimentul zilei, degenerează în afirmaţii indecente la adresa concurentului.

„Dar aceste afirmaţii merg aşa cum a citat şi colegul meu, de la un „caracter infect”, la „n-are cu ce să fie bărbat”, la „portofelul a compensat bărbăţia, al tot felul de relatări privind fostele căsnicii ale domnului Dan Andronic. Una peste alta, o serie de afirmaţii indecente de natură să lezeze imaginea domnului Dan Andronic. Iar acesta este un fapt interzis de legislaţia audiovizualului”, a spus acesta.

Alexandra Păcuraru a negat ceea ce a spus pe TV

Alexandra Păcuraru a încercat să arate că nu a spus ceea ce s-a înțeles pe postul Realitatea Plus. Trebuie amintit că la o zi după ce discursul său plin de aluzii sexuale a fost condamnat de o importantă parte a presei, Alexandra Păcuraru a revenit pe post și a spus că s-a referit la inteligența lui Dan Andronic. Chiar și așa, încălca legislația în vigoare.

Art. 30 din Codul audiovizualului – „Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine”]

Jurnaliști importanți au reacționat la linșajul mediatic

Majoritatea publicațiilor online au reacționat la acest atac suburban. Evenimentul Zilei nota atunci:

Grupul de presiune și șantaj care vrea să pună mâna pe brandul EVZ, condus de Maricel Păcuraru de la Realitatea Plus, a dat încă o mostră de așa-zis jurnalism. Aseară, în direct și la oră de vârf, Alexandra Păcuraru, fata lui Maricel Păcuraru, realizatoarea unei emisiuni „România Suverană”, a lansat un atac halucinant la adresa celor care au considerat linșajul mediatic de la Realitatea inacceptabil și au reacționat public. (…) Printre jurnaliștii care au reacționat public la linșajul mediatic de la Realitatea Plus s-au numărat: Ion Cristoiu, Adrian Sârbu, Victor Ciutacu, Marius Tucă, Simona Ionescu, Mirel Curea, Robert Turcescu, Ionuț Cristache, Alecu Racoviceanu, Florian Bichir, col. Tudor Păcuraru, gen. Alexandru Grumaz, Dan Laurențiu Ionescu. Plus site-uri importante care au preluat comunicatul redacțiilor Evenimentul Zilei și Capital.