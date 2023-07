Așadar, fondatorul Evenimentului Zilei a reacționat în urma unui atac lansat la adresa lui Dan Andronic pe postul patronat de Maricel Păcuraru.

Totuși, Ion Cristoiu nu a fost deloc impresionat și chiar a luat în derâdere mesajul.

Ion Cristoiu a luat în derâdere mesajul lui Cozmin Gușă

„După amiază am primit de la Marius Tucă un mesaj în care se prezenta un promo la Realitatea TV cu „Dezvăluiri despre Dan Andronic”. La aceste dezvăluiri despre Dan Andronic vor participa Marian Vanghelie, Gabriel Oprea, Bobby Păunescu, George Păunescu, Gheorghe Piperea, Cozmin Gușă.

Mi-am zis: Băi, sunt nebuni? Nu poți face o oră de emisiune despre un om. Nici pozitiv, nici negativ. Nu merge. Am făcut emisiuni, sunt gazetar, nu merge… Burtierele, promo-urile spuneau că va fi nenorocire. Prima dată am zis să nu mă uit. Dar până la urmă am zis „Hai să văd ce poate să spună despre Dan Andronic”.

O mică paranteză: Dan Andronic a avut ideea unei cărți de memorii, de tip interviu, în care el mă întreabă și eu răspund. După primele 100 de pagini, când am primit ce a bătut el, am luat fiecare răspuns și l-am amplificat. În principiu, trebuie să scoatem o carte pe care eu pariez, măcar de aniversarea mea de 75 de ani. Zic, totuși hai să mă uit și eu ce poate să spună despre Dan Andronic”, a relatat Ion Cristoiu la sfârșitul unui comentariu de pe blogul său.

I-a venit să râdă după primul sfert de oră

De asemenea, Ion Cristoiu a scos în evidență faptul că emisiunea a durat mult prea mult și i-a venit să râdă după primul sfert de oră.

„Dan Andronic este ceea ce presa tefelistă numește „un om controversă”. Sigur că ziariștii nu sunt controversați, ei sunt puri. Dar știm, Dan Andronic a fost reținut, are procese… Ce poți să spui într-o emisiune? Nimic nou. Dacă Dan Andronic avea o figură de Sfântul Pavel, atunci spuneam: ia să vedem ce poate să spună despre Sfântul Pavel.

După primul sfert de ceas mi-a venit să râd. Vă spun de ce: Oameni buni, pe lângă faptul că (Gabriel) Oprea nu era prezent, George Păunescu nu era prezent, deci din start (era aiurea)… Erau prezentați într-un material în care Oprea discuta cu George Păunescu pe o bancă în parc și cineva i-a înregistrat.

Măi oameni buni, să faci o oră o emisiune despre Dan Andronic, nu despre Ceaușescu… Despre Dan Andronic. Nu că aș vrea să jignesc, să spun că Dan Andronic nu e important, dar e prea mult.

Dacă o emisiune întreagă cu Marean Vanghelie, cu Cozmin Gușă… Eu vă spun un lucru: după emisiunea aceasta, când vine Dan să lucrăm la carte, eu nu mai stau jos, mă ridic în picioare”, a mai spus fondatorul Evenimentul Zilei.

Ion Cristoiu a lansat o întrebare cât se poate de clară

Mai apoi, cunoscutul jurnalist a lansat o întrebare cât se poate de clară: „Cum să consumi atâta curent?”. Acesta a subliniat că nici măcar nu a fost vorba despre „o execuție”, în contextul în care nu au fost făcute dezvăluiri.

„Cum să consumi atâta curent? S-a făcut atâta publicitate, vin oameni importanți să se ocupe o oră întreagă de execuția lui Dan Andronic. Și nici măcar nu a fost o execuție, alo, domnilor de la Realitatea! Dumneavoastră știți ce înseamnă o execuție?

A fost un caz tipic de presă leneșă, care a primit dispoziție, n-am nicio îndoială: Bă, ia să îl executați pe Dan Andronic! A-l executa pe Dan Andronic, care reprezintă o presă, un trust viu, inteligent.

Dacă (n.red. jurnaliștii Realitatea) ne aduceau niște dezvăluiri, poate că era ceva. Dar erau doar acuzații, niște burtiere: Dan Andronic și-a făcut nunta la Monte Carlo. Așa, și? S-a cununat la Nisa. Bun, și? A, dacă veneai și arătai dovezi în exclusivitate, cu documente, cum că, de fapt, nunta aceea a fost plătită de niște interlopi, de CIA, da nimic!

Oameni buni, noi suntem normali? La noi presa nici să execute nu știe. Să vă explic Principiul execuției. În primul rând, Dan s-a certat cu Piperea? Nu știu. Vin ăia, Dan Andronic a făcut. Și îl pândim. Dan are un proces și atunci îl toci, brusc. În cadrul unei execuții se joacă teatrul obiectivității: Noi nu avem nimic cu Dan Andronic, e băiat simpatic, dar… și pac! vii cu documente.

La Realitatea, nu au spus nimic. Eu, în locul lui Dan Andronic, m-aș simți mândru. O oră de vârf, prime time, sâmbătă seara, să se ocupe o televiziune de mine, să vină Marean Vanghelie, Cozmin Gușă, Gheorghe Piperea să vorbească împotriva mea… Băi, eu m-aș simți important.

De aia Dan Andronic ar trebui să le mulțumească. I-au făcut cea mai mare publicitate! Pentru că, o spun încă o dată, Dan Andronic acum este un om important. Și eu sunt important, dar m-aș uita altfel la un om căruia i-a fost dedicată o oră la TV ca să-l execute. Și publicitatea care a început încă de dimineață, ăia care au venit de acasă, au scris burtierele… Era Marian Vanghelie peste tot, deși nu avea nicio treabă.

Repet, Dan Andronic ar trebui chiar să le plătească pentru că i s-a făcut o publicitate uriașă. I s-a dat o importanță pe care el, ca jurnalist, un jurnalist foarte bun, un consultant politic bun, un conducător de gazetă bun, nu ar fi primit-o. Nici măcar lui Ceaușescu, sau lui Iliescu, nu li s-a alocat o întreagă emisiune toată împotriva lor”, a conchis jurnalistul.