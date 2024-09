Analistul Ion Cristoiu prezice o „finală” între Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu

Reputatul ziarist și analist politic Ion Cristoiu este convins de victoria lui Nicolae Ciucă în alegerile prezidențiale. El este de părere că în sondajele de acum oamenii nu spun cu cine vor vota real.

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, unde subiectul a fost alegerile prezidențiale, Cristoiu a comentat cum vede „bătălia aceasta fără precedent”, așa cum s-a exprimat amfitrionul emisiunii.

Ion Cristoiu a afirmat că este o „bătălie pentru locul III”. Cunoscutul comentator politic a spus că primele locuri vor fi câștigate, în opinia sa, de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă.

„Este o bătălie pentru locul trei după primul tur, pentru că locul unu și doi se știu: Nicu și Marcel. Va fi Nicu și Marcel punct. Câștigă Ciucă”, a declarat Cristoiu.

Analistul Ion Cristoiu a spus că poate da, de pe acum, această știre de ultimă oră ca „breaking news” și să anunțe intrarea lui Ciucă în turul al doilea.

„Breaking news, Ciucă a dat peste cap toate calculele, Ciucă a intrat în turul doi.”

Referitor la sondajele de opinie actuale, expertul în politică afirmă că mulți alegători nu își exprimă sincer intențiile de vot pentru alegerile prezidențiale. Conform acestuia, există o discrepanță semnificativă între opțiunile exprimate în sondaje și realitatea votului efectiv, ceea ce sugerează că votanții nu dezvăluie întotdeauna preferințele lor reale în cadrul sondajelor.

În plus, expertul subliniază importanța poziției a treia în cadrul alegerilor parlamentare, considerând-o un indicator crucial pentru scorurile finale ale partidelor în viitorul parlament. Locul ocupat de un partid în aceste alegeri este văzut ca un semnal semnificativ al influenței și al poziției sale politice, având impact asupra negocierilor și alianțelor ce vor urma.

Cu cine ar vota românii dacă duminică ar fi alegeri prezidențiale?

Un nou sondaj de opinie realizat de către The Center for International Research and Analyses, la comanda Partidului Național Liberal (PNL), a scos la iveală care este candidatul cu care românii ar vota la alegerile prezidențiale.

Întrebați cu cine ar vota dacă duminica viitoare ar fi alegerile prezidențiale, 25% dintre români l-au ales pe Marcel Ciolacu (PSD). Pe locul al doilea se află Nicolae Ciucă (PNL), care ar fi votat de 16% dintre respondenți.

Candidatul independent Mircea Geoană ar fi votat de către 14% dintre cei care au răspuns în cadrul sondajului.

Lista continuă cu: