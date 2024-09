Alegeri prezidențiale 2024. Cu cine ar vota românii dacă duminică ar fi alegeri prezidențiale?

Alegeri prezidențiale 2024. Un nou sondaj de opinie realizat de către The Center for International Research and Analyses, la comanda Partidului Național Liberal (PNL), a scos la iveală care este candidatul cu care românii ar vota la alegerile prezidențiale.

Alegeri prezidențiale 2024. Întrebați cu cine ar vota dacă duminica viitoare ar fi alegerile prezidențiale, 25% dintre cei 85% dintre românii care au indicat un partid, l-au ales pe Marcel Ciolacu (PSD).

Pe locul doi se află Nicolae Ciucă (PNL), care ar fi votat de 16% dintre respondenți.

Candidatul independent Mircea Geoană ar fi votat de către 14% dintre cei care au răspuns în cadrul sondajului.

Alegeri prezidențiale 2024. Lista continuă cu:

George Simion (AUR) – 13%

Elena Lasconi (USR) – 13%

Diana Șoșoacă (SOS) – 11%

Kelemen Hunor (UDMR) – 3%

Ludovic Orban (FD) – 1%

Cozmin Gușă (independent) – 1%

3% dintre respondenți au precizat că ar vota cu altcineva în afară de cei de pe listă.

Pe cine ar vota românii la alegerile parlamentare din acest an?

Alegeri prezidențiale 2024. De asemenea, sondajul mai scoate la iveală care este partidul cu care românii vor vota la alegerile parlamentare din 2024, programate pe 1 decembrie.

Dintre cei 50% care au indicat un partid, 31% au precizat că ar vota cu Partidul Social Democrat (PSD).

22% dintre respondenți au precizat că ar vota cu Partidul Național Liberal (PNL), în timp ce 14% ar vota pentru Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).

Lista este completată de:

Uniunea Salvați România (USR) – 13%

SOS România – 10%

Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR) – 5%

Forța Dreptei (FD) – 1%

REPER – 1%

Partidul Mișcarea Populară (PMP) – 1%

De asemenea, 2% dintre respondenți au spus că ar vota cu un alt partid care nu se află pe listă.

Metodologie

Alegeri prezidențiale 2024. La sondaj a participat populația adultă a României, neinstituționalizată. Este vorba despre 1099 de respondenți.

De asemenea, marja de eroare maximă, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3%.

Perioada de culegere a datelor a început pe 24 august și s-a sfârșit pe 30 august.

Eșantionul este reprezentativ pentru populația adultă (18 ani și peste) la nivelul României.

Alegeri prezidențiale 2024. În anumite cazuri suma procentelor poate fi diferită cu +/- 1% față de 100% datorită rotunjirii valorilor.

Metoda de culegere a datelor a fost pe teren, la domiciliul respondenților, mai spune instituția.