ALERTĂ pentru șoferi! Poliția a intrat în acțiune! Pentru această faptă se rețin permisele auto!

În aceste zile este alertă printre şoferi sunt în alertă în aceste zile. Brigada Rutieră a intrat în acţiune iar în noaptea de sâmbătă spre duminică au controlat mai mulţi conducători auto. Peste 140 de sancţiuni contravenţionale în valoare de aproximativ 81.200 lei au fost aplicate de poliţişti în noaptea de sâmbătă spre duminică, fiind reţinute, totodată, şi 19 permise de la şoferi, cele mai multe pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, a informat Brigada Rutieră, potrivit Agerpres. Poliţiştii Brigăzii Rutiere au fost ajutaţi de poliţiştii din cadrul structurilor de Ordine Publică. Echipele au acţionat pe principalele artere ale muncipiului Bucureşti pentru reducerea riscului rutier în rândul participanţilor la trafic şi combaterea conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor psihoactive.

"Au fost aplicate 140 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 81.200 lei şi au fost reţinute 19 permise de conducere, cele mai multe pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice şi pentru nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului electric. De asemenea, au fost întocmite 7 dosare penale, 3 dintre ele pentru conducerea unui autovehicul de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice, 1 pentru conducerea unui autovehicul de către o persoană aflată sub influenţa substanţelor psihoactive, 1 pentru conducerea unui autovehicul fără permis de conducere, 1 pentru conducerea unui autovehicul având dreptul de a conduce suspendat şi 1 pentru conducerea unui autovehicul neînmatriculat", se arată în comunicatul de presă al Brigăzii Rutiere.

În jurul orei 1,20, a fost depistat un bărbat în vârstă de 23 de ani care a condus un autovehicul pe Bulevardul Regina Elisabeta, fiind sub influenţa substanţelor psihoactive. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul Drug Test, rezultatul fiind pozitiv. Acesta a fost condus la INML pentru recoltarea de probe biologice. În jurul orei 5,00, la intersecţia dintre Bulevardul Camil Ressu şi Calea Dudeşti, a fost depistat conducătorul unui autovehicul în vârstă de 20 de ani, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la INML pentru recoltarea de probe biologice. A fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice.