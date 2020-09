Mai exact, se pare că persoanele care au cotizat la stat între 10 ani și 15 ani la stat vor primi o pensie minimă, care va fi stabilită în funcție de salariul minim brut și de stagiul de cotizare.

Astfel, pensia va fi stabilită în funcţie de stagiul de cotizare realizat, într-un procent de 40% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată.

De asemenea, la aceasta se adaugă câte 1% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată, pentru fiecare an de stagiu de cotizare realizat între 11 ani şi 14 ani inclusiv. Astfel, pensia românilor va depinde în mare măsură de numărul de ani în care au cotizat la stat.

În ceeea ce privește noile modificări din noua Lege a pensiilor, acestea vor face diferența între cei care au cotizat la stat între 10 și 15 ani și cei care au cotizat peste 15 ani. Astfel, cei care au cotizat mai puțin de 15 ani vor primi o pensie minimă, stabilită, într-un procent de 40% din salariul minim brut pe țară garantat. Totodată, pentru fiecare an de vechime în plus se adaugă câte 1% din salariul minim brut pe țară garantat.

„Persoanele cu vechime de minim 15 ani primesc 45% din salariul minim brut pe țară. Pentru fiecare an de vechime în plus se adaugă câte 1% din salariul minim brut pe țară. Persoanele cu vechime între 10 ani și 15 ani, aflate la pensie la dată întrării în vigoare a legii, primesc 40% din salariul minim brut pe țară, iar pentru fiecare an de vechime în plus se adaugă câte 1% din salariul minim brut pe țară.

În cazul în care, din calculul pensiei rezultă o suma mai mare, atunci persoană o va primi pe aceasta. Formula a fost introdusă pentru a remedia o inechitate prevăzută de legislația în vigoare. Din cauza acesteia nu se făcea nicio diferențiere în funcție de anii lucrați între beneficiarii de pensie minimă. Adică, în practică se ajunge în situația în care un pensionar care a lucrat 12 ani, spre exemplu, să primească la fel cu unul care a lucrat 35 de ani, dar pe salariul minim pe economie”, se prevede în textul noii Legi a pensiilor.

Ce pensie primesc acești pensionari

În cazul pensionarilor pentru limită de vârstă care au realizat stagiu de cotizare necesar deschiderii dreptului la pensie prevăzut de legislaţia anterioară intrării în vigoare a prezentei legi, mai mic de 10 ani, în condiţii de handicap, precum şi ca nevăzător, pensia minimă se stabileşte într-un procent de 40% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată, scrie în lege.

Pe de altă parte, diferenţa dintre cuantumul pensiei minime şi cuantumul pensiei stabilite se suportă din bugetul de stat.