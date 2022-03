După ce au observat că NU pot efectua apeluri telefonice de pe numerele lor, militarii ruși au început să fure telefoanele civililor ucraineni întrucât comunicarea este un element important în desfășurările operațiunilor militare eficiente, potrivit Ukrgospetssvyaz. Astfel că autoritățile locale au transmis locuitorilor ucraineni să contacteze rapid operatorii de telecomunicații pentru a le bloca telefonul furat.

„Facem un apel la ucrainenii cărora le-a fost luat telefonul mobil de către reprezentanții trupelor inamice să informeze operatorul despre acest lucru cât mai curând posibil și să le cerem să blocheze telefonul furat. Înțelegem că a face acest lucru atunci când telefonul a fost luat nu este o sarcină ușoară”, au avertizat operatorii ucraineni.

Reamintim că am intrat deja în cea de-a şasea zi de război în Ucraina, de când Vladimir Putin a dat ordinul pentru invazie. Ce s-a întâmplat peste noapte în ţara vecină şi cum arată planurile ruşilor în acest moment?

Imagini tulburătoare vin din Harkov, unde o rachetă a lovit clădirea Consiliului Local chiar în această dimineaţă, la ora 08:01.

Harkov, al doilea oraş ca mărime din Ucraina, este ţinta unui atac susţinut din partea forţelor militare ruse.

VIDEO UPDATE: Different angle, what happened in Harkov. What was the target here? #Harkov #UkraineUnderAttack pic.twitter.com/v5rvyHVZBd

