Elena Lasconi, noul președinte al USR, a anunțat miercuri că va candida pentru funcția de președinte al României.

Ea a subliniat că trebuie să-și depună candidatura până cel târziu joi, în contextul în care congresul USR este programat pentru 29 iunie.

Când a fost întrebată dacă va demisiona în cazul în care nu obține majoritatea în Biroul Național, Elena Lasconi a răspuns ferm că va reuși să obțină sprijinul necesar.

Referindu-se la faptul că unii membri ai USR nu au participat deloc la alegerile interne, Elena Lasconi a explicat că au trecut puține zile de la alegerile locale.

De altfel, ea spune că mulți preferă să profite de vremea frumoasă de afară.

Lasconi a declarat că pe lista sa pentru Biroul Permanent sunt incluși mai mulți colegi.

Printre ei se numără city managerul de la Câmpulung, Elena Marcu, dar și:

Elena Lasconi a declarat că are multe zile de concediu de luat și că, de la începutul mandatului său ca primar, a reușit să dezvolte o echipă solidă, dorind să facă același lucru și în USR.

Ea a menționat că poate delega atribuțiile sale altor persoane și că a început să crească oameni capabili să o înlocuiască în viitor și să continue proiectele importante pentru dezvoltarea orașului.

Lasconi a subliniat că aceasta este responsabilitatea unui lider și că va fi în București în această perioadă.

”Am foarte multe zile de concediu de luat şi ceea ce este cel mai important (..) încă de când am devenit primar eu am crescut o echipă şi asta vreau să fac şi în USR. Pot să deleg unor oameni toate atribuţiile pe care le am, şi am început să cresc oameni care să poată să îmi ia locul (..) dacă îmbătrânesc şi să continue proiectele bune pentru dezvoltarea oraşului. Asta ar trebui să facă un lider. Eu voi fi la Bucureşti, în toată această perioadă. Îmi voi lua concediu de odihnă, pentru că am tot dreptul să fac asta”, a explicat Lasconi.