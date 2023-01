După ce a avut o convorbire telefonică cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că în luna ianuarie, Ucraina urmează să primească prima tranșă din ajutorul financiar în valoare de 18 miliarde de euro promis de Uniunea Europeană.

Bani vor fi vitali pentru a se putea lupta în continuare cu agresiunea rusească, informează agențiile Reuters și EFE.

Printr-un mesaj postat pe Twitter, liderul de la Kiev i-a mulțumit Ursulei von der Leyen pentru sprijinul acordat în aceste împrejurări și a adăugat că își vor coordona pașii, în vederea desfășurării unui summit Ucraina-UE.

”În prima mea conversaţie în acest nou an cu preşedintele Zelenski i-am transmis sprijinul meu din toată inima şi cele mai bune urări pentru 2023 populaţiei Ucrainei”, a scris președintele Comisiei Europene tot pe Twitter.

Ea a confirmat astfel că Uniunea Europeană va începe în curând să transfere Kievului sume din ajutorul de 18 miliarde de euro.

”UE va fi alături de voi alături de voi atât timp cât va fi nevoie. Susţinem lupta voastră eroică. O luptă pentru libertate şi împotriva agresiunii brutale”, a mai scris Ursula von der Leyen în acelaşi mesaj, amintind că, iarna aceasta, Uniune Europeană mai ajută Ucraina ”cu generatoare, becuri, adăposturi şi autobuze şcolare”, ripostând astfel la atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene.

Glad to start the year talking to @vonderleyen. Thanked for the EU support. Waiting for the 1st tranche of macro-fin aid in Jan, the 1st batch of LED-lamps, school buses, generators & modular houses. Coordinated steps on 🇺🇦🇪🇺 Summit. We feel support & will win together.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 2, 2023