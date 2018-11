Ai TELEFON de acest tip? Amenda este USTURĂTOARE!

Aproape 700 de telefoane wireless de tip DECT 6.0 care afectează funcţionarea serviciilor de comunicaţii electronice, în special a celor de telefonie mobilă, au fost descoperite şi scoase din uz în acest an, a anunţat miercuri arbitrul telecom. "Dacă în anul 2016, de exemplu, am identificat în jur de 150 de astfel de telefoane fixe wireless, numărul acestora s-a triplat în 2017, iar în acest an a ajuns la aproape 700", a declarat miercuri Cristian Popa, director executiv al Arbitrului telecom (ANCOM), relatează Hotnews.ro.

Telefoanele fixe de tip DECT 6.0 fără marcaj CE provin în cea mai mare parte din Statele Unite ale Americii, Canada sau state din Asia şi sunt destinate utilizării în aceste ţări. Telefoanele fixe fără fir de tip DECT 6.0 funcţionează în benzi de frecvenţe care în România sunt destinate altor servicii, şi anume celor de telefonie mobilă şi internet mobil de bandă largă de generaţia a treia. În momentul în care un astfel de aparat neconform este pus în funcţiune pe teritoriul României, el produce interferenţe care perturbă funcţionarea serviciilor de telefonie mobilă.