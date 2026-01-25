Potrivit raportului Global Cybersecurity Outlook 2026 al World Economic Forum, riscul cibernetic este alimentat simultan de accelerarea AI și de tensiunile geopolitice. Liderii de business percep inteligența artificială drept tehnologia cu cel mai mare impact asupra securității, însă multe organizații nu dispun încă de procese clare pentru evaluarea riscurilor înainte de implementare.

„În 2026, cloud-ul și securitatea au devenit elemente vitale, ele nu pot rămâne subiecte tehnice rezervate exclusiv echipelor IT, ci trebuie să se afle pe agenda oricărui manager de companie. Nu mai putem vorbi despre transformare digitală, AI sau eficiență operațională fără să includem în discuție reziliența cibernetică, protejarea datelor și asigurarea continuității businessului”, spune Elena Radu, Director Operațional Medialine România

Medialine avertizează că utilizarea pe scară largă a instrumentelor de AI publice de către angajați crește riscul scurgerilor de date confidențiale.

„Angajații din tot mai multe companii folosesc deja în mod uzual instrumente de AI publice, pentru a fi mai eficienți. Problema este că, de multe ori, date confidențiale, precum contracte, rapoarte financiare, documentație internă, baze de date, ajung în afara perimetrului controlat de companie. De aici pornesc discuțiile noastre despre cloud privat, AI enterprise și prevenție”, explică Elena Radu

Pentru a limita aceste riscuri, Medialine propune soluții integrate de cloud privat local, servicii administrate (managed services) și soluții de securitate aliniate cerințelor NIS2.

În 2026, abordarea reactivă nu mai este suficientă, avertizează specialiștii. Atacurile cibernetice sunt considerate inevitabile, iar accentul se mută pe capacitatea de recuperare rapidă.

„Ne aflăm într-un punct în care prevenția înseamnă mai mult decât un antivirus bun sau un backup clasic. Prevenția înseamnă să accepți că un incident serios se va întâmpla la un moment dat și să te asiguri că poți reveni rapid la o versiune curată a datelor tale. De aici nevoia unei soluții de tip Cyber Vault, care oferă companiilor un nou nivel de siguranță: un mediu separat, imuabil și verificabil, care poate susține recuperarea rapidă și controlată a datelor”, subliniază Elena Radu

Soluțiile de tip Cyber Vault funcționează ca un „buncăr digital”, păstrând copii imuabile ale datelor critice, izolate de infrastructura principală.

Noile reglementări europene, precum NIS2, ridică standardele de securitate și responsabilitate la nivel de management, iar controlul asupra localizării datelor devine un avantaj strategic.

„Un detaliu care capătă tot mai multă relevanță este locul în care este găzduit cloud-ul. Un cloud privat local, într-un centru de date din România sau cel puțin din UE, înseamnă timp de răspuns mai bun, acces facil la suport, audit mai simplu și o înțelegere comună a cadrului de reglementare. Practic, îți ții datele aproape, într-un ecosistem pe care îl poți controla și accesa mai rapid”, spune Elena Radu

Pe măsură ce companiile adoptă rapid AI, responsabilitatea privind guvernanța și securitatea crește semnificativ, iar rolul partenerilor tehnologici devine esențial.