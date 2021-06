Adrian Wiener este medic primar interne şi deputat din partea USR. Anul trecut, el a ales să revină în mijlocul colegilor săi din Arad şi să lupte împotriva COVID-19, cot la cot cu aceştia.

Într-un interviu acordat SpotMedia, Wiener spune că România trece, în prezent, printr-o perioadă de “acalmie epidemiologică”, însă dă asigurări că valul 4 este o realitate cu care va trebuie să ne confruntăm în curând. Iar varianta Delta va fi responsabilă pentru acest al patrulea val, afirmă medicul.

“Cu siguranță vine valul 4 (…) va fi cu varianta Delta”

Întrebat dacă ţara noastră este acum la finalul pandemiei, Adrian Wiener a răspuns:

“Nu, nu, cu siguranță vine valul 4! Iar actuala situație de acalmie epidemiologică depinde în mică măsură de vaccinare. Spun asta pentru că am văzut și mesaje de genul ”Suntem aici pentru că ne-am vaccinat”. Corelația asta există, dar e slabă.

Ne aflăm aici dar nu datorită vaccinării, ci este vorba despre o evoluție sinusoidală statistică intrinsecă a epidemiei. Adică după restricții, lucrurile se contractă și contracția a devenit accelerată. A urmat transmiterea sporadică, după care, cu certitudine, va urma transmiterea comunitară cu varianta Delta, care este dominantă deja în foarte multe țări și e cu 60% mai transmisibilă.

Noi știm că avem doar 35 de cazuri dintre cele secvențiate, însă noi nu secvențiem suficient de mult ca să știm ce procent avem. Dar, oricum, și dacă nu e dominantă acum, va deveni, cu siguranță. Asta este: Valul 4 va fi cu varianta Delta”, notează SpotMedia.ro.

Un instrument extraordinar de important pentru România, însă nefolosit

Adrian Wiener spună că nu ştie când va veni exact acest val, însă autorităţile ar putea avea la dispoziţie o unealtă ce ne-ar oferi un avantaj de până la 30 de zile înainte ca oamenii să bată la uşa spitalelor: analiza apelor reziduale.

“E greu de spus (când ne va lovi valul 4 – n.red.) și nu există date certe de modelare anterioară. Ne-ar ajuta foarte mult dacă am face analiza apelor reziduale, cum am tot propus, am vorbit și cu INSP.

Ne-ar da un avantaj de până la 30 de zile înainte de a ne pomeni cu pacienții la ușa spitalelor să știm ce se întâmplă. Din păcate, nu facem asta, deși există și o recomandare a Comisiei Europene în acest sens, care ne spune că este un instrument valoros. Mai ales în situația actuală.

Atunci când este evidentă transmiterea comunitară și ești cu pacienții la ușa secțiilor de Terapie Intensivă e mai puțin utilă această metodă, pentru că lucrurile sunt evidente, dar în situația de acum ar fi un instrument extraordinar de important”, a mai declarat medicul.

Vaccinurile care pot combate eficient varianta Delta a virusului

Adrian Wiener a indicat şi ce vaccinuri sunt eficiente împotriva variantei Delta, potrivit studiilor realizate până acum.

“AstraZeneca și Pfizer, cu siguranță. Avem studii. Dar foarte probabil și Moderna.

Acum se discută chiar și de mixarea platformelor de vaccinare. Adică dacă ai făcut cu Pfizer sau Moderna, care sunt cu ARN Mesager, a treia doză de rapel să fie cu vector viral (cu AstraZeneca sau cu Johnson). Dar astea sunt discuții deocamdată la nivel științific și nu foarte clar conturate, dar există indicii în acest sens – că protecția ar fi și mai mare”, a mai spus deputatul USR.

