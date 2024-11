Chef Nico Lontras este renumit pentru talentul său de a îmbina tradițiile din bucătăria românească cu inovația gastronomică. El a petrecut mai bine de 20 de ani în țările nordice din Europa. Acolo a lucrat cu mulți bucătari străini, în nenumărate restaurante în sistem de fine dining. Chef Nico Lontras conduce în acest moment o echipă de 55 de bucătari.

Bucătarul Chef va urca pe scena “Kitchen Battle” pe 23 noiembrie și va reprezenta echipa de la Casa Timiș. El consideră că acest eveniment, pe lângă scopul caritabil, este și o ocazie de a scoate echipa din rutina de zi cu zi.

“Să te bucuri de partea socială, de întâlnirea cu alți bucătari, nu are cum să fie decât ceva foarte pozitiv. Când m-a sunat Adi să mă invite la eveniment, m-am bucurat extrem de mult. Cred că este foarte important pentru oamenii din echipa mea să participe la acest eveniment”, a spus el.

El a mai precizat și faptul că, la concurs, va încerca pe cât posibil să reprezinte zona Dealu Mare, în care se află Casa Timiș.

Unul dintre cele mai frumoase aspecte ale evenimentului, pe care l-a remarcat Chef Nico Lontras, este diversitatea.

Într-o notă umoristică, el a comparat evenimentul acesta cu un eveniment sportiv, dar în loc de rachete de tenis sunt tigăi, iar în loc de minge este o conopidă.

Chef Nico Lontras a mai menționat că este important să avem cât mai multe restaurante care promovează bucătăria românească. El a vorbit, de asemenea, despre trendul gastronomiei românești reinterpretate. Acesta se găsește din ce în ce mai mult în restaurante.

Chef Nico Lontras a expus un aspect crucial care consider că ar trebui să ajungă la cât mai mulți români.

Adrian Hădean ne-a povestit chiar și o întâmplare marcantă, care ne demonstrează cât de recunoscători ar trebui să fim noi românii, că avem acces la atât de multe varietăți de legume și fructe.

“Zilele trecute m-am dus la piață, în Obor, cu un oaspete, un bucătar din Croația care are un restaurant cu două Stele Michellin. Avea lacrimi în ochi în timp ce ne plimbam prin piață. Mi-a spus: “Nu-ți imaginezi cât de bogați sunteți.””

În momentul în care a lovit Pandemia Covid-19, asociația a început să livreze mese calde pentru personalul medical, pentru oameni aflați în izolare, bătrâni sau oameni care nu se puteau deplasa.

“În perioada aceea am lucrat cu peste 100 de voluntari și am reușit să facem, timp de 2-3 luni, 7000 de mese calde zilnic.” Astăzi, programul Social Food are aproximativ 1000 de beneficiari în toată țara, iar din 2020 până acum, echipa asociației a livrat peste 1,2 milioane de mese calde.