Am avut ocazia să vedem cum decurge o zi din viața producătorilor locali din Vărăști, aceștia invitându-ne la ei acasă, prezentându-ne întreg procesul care se află în spatele unui produs de înaltă calitate.

„Am decis cu Cooperativa ca producătorii cei mai de top care sunt de la început, din 2017, să aibă fiecare familie câte un solar. Fiecare producător are un plan pe care îl face toamna. Împărțim anul în luni și pentru fiecare lună spunem cam ce produse avem și cât putem să livrăm. Când am început, planul îl făceam așa, mai fals. Am crezut că este o glumă în 2017. Dar am ajuns la concluzia că planul noi trebuie să-l facem cât mai bine. Fiecare producător scrie în planificare că în luna august, de exemplu, vin de la noi 10 tone de gogoșar, 10 tone de ardei capia, 10 mii de salate, 10 mii de castraveți. Iar el, în fiecare lună, vine cu planul următor. Noi dăm planul mai departe la Carrefour și ne validează planul în decembrie/ianuarie, după care noi ne apucăm de muncă” ne-a povestit Doru Buturugă, partenerul Carrefour în „Grădina Noastră” din Vărăști.

Producătorii agricoli din cadrul Cooperativei Grădina Noastră au ajuns la un nivel de stabilitate financiară, beneficiind de un sistem eficient prin care își livrează marfa și încasează banii.

În anul 2015, cu doi ani înainte de a se înființa Cooperativa, 20 de familii au început această muncă. În prezent, 150 de familii sunt implicate în acest proiect. În prezent, suprafața totală însămânțată este de peste 200 de hectare, dintre acestea 40% fiind solarii.

„Acum am început să mai accesăm fonduri, să facem proiecte, să ne mai dezvoltăm. Cifra de afaceri pentru acest an este de 20 de milioane de euro. Cam în fiecare an am dublat cifra de afaceri. Un producător care nu are unde să valorifice marfa, jumătate din an îl pierde în piețe și târguri. El ușor, ușor își dă seama că îi rămâne timp. Am pornit cu 4-5 familii de producători care produceau 30 de mii de salate în 2015. Acum, majoritatea sar de 500 de mii de salate pe an. O familie, care are 3-4 persoane, nu oameni angajați”, a explicat Doru Buturugă.