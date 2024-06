Adrian Câciu a mai precizat că până astăzi, s-au încheiat contracte în valoare de 7 miliarde de euro, iar la finalul lunii iunie vom avea 10 miliarde de euro.

„Lucrurile arată foarte bine, din punctul meu de vedere. Unde avem provocare, într-adevăr, este la a închide contractele pe proiectele depuse. Pe noul exerciţiu financiar 2021-2027, sunt proiecte depuse de 41 miliarde de euro, la nivel naţional. Contracte încheiate, astăzi, când discutăm: 7 miliarde de euro. La finalul lunii iunie vom avea 10 miliarde de euro. Până la final de an vom contracta cel puţin 20 miliarde de euro, iar în acest an România va încasa cel puţin 5 miliarde de euro din noul exerciţiu financiar, în plus faţă de ce a încasat deja”, a declarat el.