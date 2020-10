Marcel Ciolacu încearcă sau se face că încearcă să aducă PSD pe linia de plutire. După ce social democrații au pierdut lamentabil ultimele serii de alegeri, speră să dea acum lovitura pe 6 decembrie. Aflați în plin scandal cu președintele Klaus Iohannis, pesediștii au pierdut pe rând alegerile europrlamentare, referendumul pe justiție, prezidențialele și localele.

Adevărul despre liste PSD de la parlamentare!

Acum, Marcel Ciolacu se jură că vrea un PSD de tip nou și, în acest sens, se laudă că a umblat la lista pentru alegerile din data de 6 decembrie. E adevărat, de pe aceste liste lipsește dreptunghiul roșu sau negru, cromatica vă aparține, format din Șerban Nicolae, Eugen Nicolicea, Florin Iordache și Liviu Pleșoianu. Patrulaterul roșu a schingiut pur și simplu justiția în ultimii patru ani.

Unul din Guvern, Iordache, restul din Parlament. Până aici, toate bune și frumoase. Totuși, de aici încolo urmează prăpădul. Florin Iordache, zis și Altă întrebare nu a ieșit la pensie. Băiatul cu facultatea terminată peste Prut, Doamne ce ironie, a fost înscăunat șef al Consiliului Legislativ. Semn că la PSD, nimic nu se pierde, totul se transformă.

E drept, am scăpat de Șerban Nicolae, Nicolicea sau Pleșoianu. Primul și ultimul vor candida pe listele PER, un partid care tinde aproape mereu spre zero, atât în sondaje, cât și la alegeri. Nicolicea este omul Parlament. 1992-1990. Mulți dintre cei care citiți aceste rânduri probabil că nu aveți vârsta aceasta. Ei bine, omul nostru e în Parlament din 1990 și își va termina, în sfârșit cariera la finalul acestui mandat. Asta dacă nu se înscrie în alt partid care să-i dea un loc eligibil. Că, de, experiența.

PSD a scăpat de aceste personaje la care li se adaugă și altele de tristă amintire ca Viorica Dăncilă sau Carmen Dan. Ei bine, are balta pește. Social democrații demonstrează că au destule nume controversate doar la București. Ce-o fi în țară, Dumnezeu cu mila.

PSD București, filiala condusă de Gabriela Firea, care tocmai a pierdut rușinos alegerile locale, își trage partea leului. Exact ca acea vorbă veche, la vremuri noi, tot ei. După patru ani de nerealizări la Primărie, Firea a pierdut în fața lui Nicușor Dan. Nicio problemă. E bună de parlamentar.

Mai exact, Firea va reveni în Senat. Nu are cum să nu ajungă în Parlament. După ce a pierdut cu brio lupta în Capitală, Marcel Ciolacu i-a oferit un loc de parlamentar. Eligibil. Doamna Pandele deschide lista PSD la Senat.

Firea nu e singură pe listele PSD în București. Filiala din Capitală a oferit un loc important și unor indivizi certați cu legea sau anonimi prin excelență. Doar familia lor a auzit de ei. Loc eligibil a primit Nicoleta Goleac, soţia directorului ADP Sector 4, unul dintre apropiaţii primarului Daniel Băluţă. Băluță e singurul PSD-ist care a reușit să mai câștige o primărie de sector. Trebuia să vină și răsplata.

Procurorii DNA l-au trimis în judecată pe Marian Goleac, soțul Nicoletei Golea, directorul general interimar al ADP Sector 4, pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune în formă continuată, după ce a folosit la angajare mai multe diplome false. Marian Goleac este acuzat că a deţinut, în perioada 2008 – mai 2020, pe nedrept funcţiile de director general adjunct interimar şi director general interimar al SC Amenajarea Domeniului Public 4 SA, ce are ca acţionar principal Consiliul Local al Sectorului 4.

În această perioadă, Marian Goleac este acuzat de DNA că a obţinut un folos patrimonial necuvenit de 1.762.610 lei. Este vorba de cuantumul veniturilor încasate în funcţiile de director general adjunct interimar şi director general interimar al ADP Sector 4.

Nu e singura numire cu semnul întrebării. La Senat, pe loc eligibil, îl găsim și pe un traseist cu acte în regulă. Hazem Kansou, fost consilier general PNL, trecut în echipa Gabriela Firea. Că așa ne plac nouă românilor, reșapații. Urlăm că nu vrem traseiști, dar în decembrie vom fi obligați să votăm asemenea liste și asemenea personaje. Bine, putem alege un alt partid sau să nu mergem la vot.

Hazem Kansou. Mai încercăm o dată? Este că nici vouă nu vă spune nimic? Ei bine, anonimul din poveste nu e chiar anonim. În mai, Alexandru-Hazem Kansou a fost numit director general al Societăţii de Transport Bucureşti, fostul RATB. Kansou şi Cristian Olteanu sunt cei doi consilieri generali care au fost excluşi din PNL în februarie, după ce au votat bugetul Capitalei propus de PSD. Kansou l-a însoţit pe viceprimarul Capitalei Aurelian Bădulescu la celebra conferinţă de presă din Prelungirea Ghencea, unde au încercat să-l bruieze pe Nicuşor Dan. Nu le-a reușit. Eticheta de traseist i-a rămas însă lui Kansou.

Marcel Ciolacu a încercat să ia fața tuturor prin îndepărtarea patrulaterului roșu și prin înregimentarea medicilor Alexandru Rafila și Adrian Streinu Cercel. Primul are și el o tinichea mare, urâtă, groaznică. S-a aflat cine a fost tatăl acestuia. Un călău de oameni nevinovați. În privința carierei celor doi nu e nimic de comentat. Medicii între ei. Vorba lui Mitralieră Rădulescu. Noi, intelectualii. Apropo, Mitralieră nu mai e nici el pe liste.

După cei doi medici urmează potopul. La Senat, avem învinși pe bană rulantă, pe modelul Firea. Dacă Firea a pierdut prmiăria și ae loc pe poziție eligibilă, de ce să nu fie loc și pentru cei de la sectoare. Învinșii de ieri, parlamentarii de mâine. În ordinea numerelor de pe tricou, la cameră îi avem pe Dan Tudorache, Daniel Florea și Dan Cristian Popescu. Băieții care au pierdut la Sectoarele 1, 2 și 5.

La Senat, pe lângă Firea și Cercel, avem un alt pierzător de serviciu al alegerilor locale. Gabriel Mutu, de la Sectorul 6. Nu e singurul reeșapat. Următorul pe listă, cu voia lui Ciolacu, Daniel Zamfir. Acesta a reușit să bifeze trei partide în mai puțin de patru ani. A fost ales pe listele PNL Brașov, dar nu i-a plăcut prea mult printre liberali. A plecat la ALDE, apoi a ajuns la PSD. Dreapta, stânga, ce mai contează. Important e să fii parlamentar.

La vremuri noi, tot ei. Cam asta ne propune PSD la nivel de Capitală. Ar fi dureros, dacă nu ar fi de râs. PSD vrea să se schimbe, dar placa cu new PSD am auzit-o de multe ori. E același FSN, FDSN, PDSR, dar pe stil nou. Na, se mai schimbă generațiile.