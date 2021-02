Simona Halep, locul 2 în clasamentul WTA a vorbit despre Australian Open și despre cele întâmplate acolo. Constănțeaca a declarat că a resimţit o serie de dureri în zona lombară din cauza aerului condiţionat, dar a menţionat că nu este îngrijorată din cauza acestui lucru.

De asemenea, ea a mai povestit că a mai trecut printr-o astfel de situație și știe foarte bine care este cauza și cum să aibă grijă de această durere.

“Mă bucur să fiu aici, abia aştept să joc la Australian Open şi sper să joc cel mai bun tenis al meu. Ieri mi-a fost greu puţin din cauza aerului condiţionat, am simţit dureri în zona lombară, iar muşchiul a fost puţin blocat, dar am urmat un tratament azi-noapte şi azi de dimineaţă şi mă simt mai bine acum.

Nu e nimic periculos, m-am obişnuit deja cu durerea pentru că se întâmplă când îmi este frig. Am avut aceeaşi durere anul trecut la Roland Garros pentru că este frig afară, aşa că nu sunt foarte îngrijorată, dar am grijă de această durere”, a declarat Halep.

De ce a pierdut Halep meciul cu Ekaterina Alexandrova

Probleme medicale au fost și cauza eșecului în meciul cu rusoaica Ekaterina Alexandrova. Sportiva a pierdut cu scorul de 6-2, 6-1. De asemenea, ea a vorbit și despre Australian Open, subliniind că este concentrată la ce are de făcut, dar nu pune presiune prea mare.

Perioada carantinei a fost un alt factor de stres pentru sportivă, însă treptat s-a acomodat cu ideea.

“De fiecare dată când vin aici mă gândesc la meciurile trecute, dar nu prea vreau să pun presiune pe mine. Sunt concentrată la ce am de făcut, dar nu prea mă gândesc la ce şanse am. E greu să stai 14 zile în carantină, dar şi să stai în bula epidemiologică. Nu e uşor să stai la hotel şi doar să vezi terenurile de tenis.

Nu am putea reveni la normal şi să nu ne mai gândim la asta. Dar am avut timp să ne obişnuim cu fusul orar, cu Australia, nu e uşor când vii din Europa, poate fi puţin obositor, dar acum depinde de fiecare. Pentru mine a fost ok, sigur, poate puţin cam mult, dar sunt bine”, a mai povestit ea.

Cum s-a menținut în topul WTA

Simona Halep a mai fost întrebată de jurnaliști la Melbourne, cum a reuşit să se menţină în Top 10 WTA în ultimii 7 ani. Pasiunea a fost cea care a făcut-o să se implice atât de mult/

“Am fost foarte concentrată pe job-ul meu, pentru că aşa îi spun, deşi este plin de pasiune şi plăcere pentru acest sport. Nu am făcut nimic rău în legătură cu tenisul, am fost foarte profesionistă şi cred că am muncit foarte mult pentru ce am realizat până acum. Când eram copil, era mai distractiv, era ceva nou în fiecare zi, dar în ultimii 5-7 ani pot spune că este un job, chiar dacă am şi pasiunea care mă menţine vie în acest sport”, a declarat Halep, potrivit News.ro.

Totodată, sportiva a mai povestit că plac toate trofeele, chiar şi cele primite pentru locul 2 la un turneu.

“Trofeele le ţin la un loc în casa părinţilor mei, nu le am în casa mea de la Bucureşti, dar le ţin pe toate, chiar şi pe cele pentru locul 2, îmi plac toate”, a precizat sportiva din Constanţa.

Sursa foto: Inquam Photos, Virgil Simonescu