Noi restricții începând cu 15 februarie! Trebuie menționat că acestă măsură se adresează în mare parte cetăţenilor britanici care revin în Regatul Unit, conform bbc.com

Potrivit anunțului făcut de autoritățile britanice, pe lista roşie cu risc ridicat se află: Portugalia, Africa de Sud, precum și toate statele din America de Sud şi Emiratele Arabe Unite. (Angola, Argentina, Bolivia, Botswana, Brazil, Burundi, Cape Verde,Chile,Colombia, Democratic Republic of the Congo, Ecuador, Eswatini French Guiana, Guyana, Lesotho, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, Panama, Paraguay, Peru, Portugal (including Madeira and the Azores), Rwanda, Seychelles, South Africa, Suriname, Tanzania, United Arab Emirates (UAE), Uruguay, Venezuela, Zambia, Zimbabwe).

Măsura este menită să limiteze răspândirea noilor variante ale coronavirusului, precum cele din Brazilia şi Africa de Sud, a explicat vineri Ministerul Sănătăţii într-o declaraţie.

„În faţa noilor variante ale coronavirusului, este important că guvernul continuă să ia măsurile necesare pentru a proteja oameni şi a salva vieţi”, transmite sursa menționată.

De asemenea, în primele ore după confirmarea noilor reguli de carantină legată de COVID-19 guvernul de la Londra a rezervat mii de camere de hotel. Autorităţile se aşteaptă ca în fiecare zi să revină în Regatul Unit, în medie, 1.000 de persoane din locuri unde sunt răspândite noile variante ale coronavirusului.

Trebuie menționat că este de aşteptat să fie rezervate hoteluri pentru carantină în apropierea aeroporturilor Heathrow, Gatwick, London City, Birmingham, Bristol, Manchester, Edinburgh, Glasgow şi Aberdeen. Măsura adoptată de guvernul britanic a fost criticată de opoziţia laburistă, care consideră că guvernul a acţionat cu întârziere.

„Suntem într-o cursă contracronometru pentru a ne proteja frontiere împotriva noilor tulpini ale coronavirusului. Totuşi, carantina la hotel va intra în vigoare la peste 50 de zile după descoperirea tulpinii sud-africane”, a declarat laburistul Nick Thomas-Symonds.