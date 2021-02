Diana Șoșoacă continuă să uimească pe toată lumea. Potrivit dezvăluirilor făcut de ziariștii un interlop din Straja este garda sa corp a Dianei Șoșoacă. Acesta ar fi bătut măr o tânără în 2016.

Totul a ieșit la iveală sâmbătă, când senatoarea s-a dus la protestul minerilor de la Lupeni. Acolo, lângă Șoșoacă a fost observat un personaj periculos interlop din Straja. E vorba de Sorin Paleșică. El este unul dintre cele mai controversate personaje alături de care senatoarea s-a prezentat la protestul minerilor.

În 2016, Sorin Paleșică a bătut măr o tânără salvamontistă din Stațiunea Straja. Atunci, polițiștii l-au reținut pe Sorin Paleșică pentru 24 de ore. El a fost eliberat imediat. Incidentul ar fi pornit de la faptul că tânăra i-ar fi cerut acestuia să facă liniște. Aceștia se aflau într-un bar. În primă instanță, fata a reușit să se ferească de lovitură, dar a două oară agresorul a reușit să îi tragă un pumn iar fata a căzut ca secerată.

Bodyguardul lui Șoșoacă a bătut crunt o tânără

Sorin Inel, tatăl tinerei a făcut atunci declarații cutremnurătoare.

“Am asistat cum fiica mea este dusă de colegii noștri de la SMURD la spital. Ea mi-a zis doar că l-a rugat pe acel individ să se liniștească și a fost bătută, restul am văzut pe înregistrări. Azi-dimineață, când am plecat de acasă, avea fața tumefiată, un ochi vânăt și se vaită de dureri de cap, având un traumatism în zona occipitală, că are tulburări la mers, este amețită și nu vede bine.”, a spus tatăl fetei.

La momentul respectiv, prietenii fetei au lansat pe internet o petiție prin care cereau ca agresorul să fie pedepsit cu închisoarea. Cercetarea a fost clasată după ce persoana vătămată și-a retras plângerea.

Sorin Paleșică este destul de temut în Lupeni și în stațiunea Straja. În trecut, acesta a făcut închisoare. S-a întâmplat în 2006, după ce a schingiuit un tânăr și l-a abandonat aproape mort. El a pus câinii pe el. Paleșică a fost eliberat în 2013.

Paleșică a fost bodyguard-ul Dianei Șoșoacă, sâmbătă, la Lupeni.