Soțul Dianei Șoșoacă, decimat de controlul judiciar! Avocații nu au mai văzut niciodată așa ceva

Reacția acestuia a venit în contextul în care este acuzat de ultraj, în cazul echipei italiene de jurnalişti.

„La mine, trei sferturi din dosar e făcut în 48 de ore, dacă aţi văzut aşa ceva. Avocaţii mei spun că în 26 de ani de carieră nu s-a întâmplat să vadă asemenea viteză”, declarat soțul Dianei Șoșoacă.

Silvestru Şoşoacă este urmărit penal de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub control judiciar.

„Pentru Şoşoacă Silvestru, eu am fost prezent la audierea în care avea ca obiect, exclusiv acuzaţia de ultraj, o acuzaţie de ultraj care nu este susţinută de nimic, în momentul ăsta. Niciuna dintre înregistrările video care au fost făcute publice până în acest moment, nu demonstrează că ar fi fost un ultraj. Niciuna nu e destul de clară. Suntem într-un dosar penal.

În momentul în care au fost luate declaraţiile respective, nicio declaraţie a celor din echipa italienilor nu era luată. Instanţele au venit şi au pipăit fontul. Au pipăit fontul, practic pe declaraţia dată şi pe sesizare. De asta am spus să nu dea nimeni nicio declaraţie la început. Oricât de curată şi de cinstită ar fi, ea poate fi interpretată împotriva ta, spre deosebire de tăcere. Dreptul la tăcere este sfânt”, a explicat avocatul Dan Chitic.

Diana Șoșoacă a primit o lovitură cumplită înainte de Crăciun

Anterior, ministrul Lucian Bode a declarat că este nemulțumit de întreaga situație și de faptul că persoana care a agresat și un polițist, făcând referire la soțul Dianei Șoșoacă, este în libertate.

Ministrul Afacerilor Interne a mai spus că există două dosare penale în lucru, subliniind că are și o relație foarte bună cu omologul său italian, doamna Luciana Lamorgese.

„Sunt foarte nemulțumit că un poliţist participant la această activitate a fost împins, i s-a pus mâna în gât şi i s-a tras de uniformă. Iar cel care a procedat s-a dedat la astfel de fapte de ultraj şi este în libertate. Şi eu sunt nemulțumit, în calitate de ministru al Afacerilor Interne de acest lucru. Dar avem două dosare penale în lucru.

Eu am încredere în instituțiile statului român, în colaborarea din România şi cele din Italia, care aşa cum am arătat şi în cazul crimei de la Iaşi, este una la un nivel foarte înalt. Personal am o colaborare forte bună cu doamna Luciana Lamorgese, ministru de Interne din Italia, şi am încredere că la finalul acestei anchete toţi cei vinovaţi vor plăti”, a spus Ministrul de Interne pentru Antena 3.