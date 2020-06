Într-o postare de pe pagina personală de Instagram, Emily Burghelea a subliniat faptul că șefii de la ”Acces Direct” ar fi concediat-o din cauza unei petreceri care a avut loc în weekend-ul dinaintea evenimentului nefericit.

Se pare că la petrecerea erau invitați Vulpița și soțul ei Viorel. Totouși, asistenta Tv scoate la lumină mai multe aspecte. Aceasta susține că motivul invocat de șefii ei nu este unul real, deoarece aceasta a fost prezentă și în cadrul emisiunii de luni, chiar după așa zisa petrecere fără să fie vreo problemă.

“Asa cum v-am spus si ieri (n.r.: alaltăieri), am filmat un clip in care am aratat dovezile ce demonstreaza ca spun adevarul. Era normal ca cei de acolo sa incerce sa musamalizeze bataia si sa o faca pe Veronica sa taca cu orice pret. Au spus ca din cauza gratarului de sambata m-ar fi dat afara… dar, stai putin! Daca era asa, de ce am mai intrat in emisiune luni? Upppps! V-am prins cu matan-n sac!

Poate ca nu am reusit sa cuprind toate detaliile in vlog, poate nu este editat perfect, eu nu am o redactie intreaga in spate care sa gandeasca fiecare miscare… dar eu am ceva ce ei nu au. Am ADEVARUL de partea mea. Oamenii care au avut ochi sa vada au vazut, si au inteles. Nu va lasati pacaliti orice ar incerca sa spuna”, a scris Emily pe pagina de Instagram.

”Am mare nevoei de voi”

Totodată, aceasta le-a mulțumit fanilor pentru suportul acordat și face apel la toți urmăritorii săi să susțină mișcarea începută de ea privind violența în cazul femeilor.

”Va multumesc ca sunteti langa mine. Am mare nevoie de voi. Doar impreuna putem schimba ceva! Femeile trebuie sa fie incurajate sa spuna daca sunt agresate nu sa fie constranse sa taca. Este pacatul lor daca aleg sa faca asta”, a mai scris asistenta Tv.

În ceea ce privește petrecerea făcută în weekend, Emily Burghelea susține că acesta nu este un motiv plauzibil pentru o concediere, deoarece petrecerea a avut loc în afara programului și nu a fost încălcată nicio regulă.

“Și chiar dacă ar fi fost petrcerea, care ar fi fost încălcarea de reguli? Nu erați în timpul programului, ci pur și simplu ca prieteni, au venit de bună voie. De exemplu, dacă Mirela face o petrecere și o invită pe Doina sau pe Radu, ce reguli încalcă? E în afara emisiunii, e viața privată.

Nu înțeleg ce motiv de concediere ar fi ăsta”, a mai scris Emily.