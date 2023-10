Presa mondenă a relatat în ultima vreme faptul că prezentatoarea de la „Acces Direct”, Mirela Vaida, i-ar săpa pe unii colegi din trust. Un articol spunea că vedeta ar fi făcut tot posibilul ca colegi de-ai săi să nu mai apară în emisiunea pe care ea o moderează. Unul dintre ei ar fost și chiar Sorin Ovidiu Bălan.

După reacția Mirelei Vaida, jurnalistul Sorin Ovidiu Bălan vine la rândul său cu o părere referitoare la informațiile apărute în presă. Acesta spune că a aflat de toate tocmai de la prezentatoarea TV, care i-a trimis un link cu articolul respectiv.

El spune că, citind articolul, a aflat din el că „eu nu am mai fost în ultima vreme la „Acces direct” pentru că Mirela Vaida „m-a lucrat””.

„Cum a devenit Mirela Vaida duşmanca mea, fără ca niciunul dintre noi să ştim. Sintagma sună aşa: „Să nu laşi adevărul să-ţi strice un subiect”. Nu, nu este o glumă, aşa cum am crezut prima oară când am auzit-o. Am catalogat-o în rândul zicalelor din folclorul profesiei, alături de mult mai celebra: „Gazetarul are două boli profesionale: ulcerul şi divorţul”.

Am constatat însă pe pielea mea că nu este o glumă. Nu este o cimilitură din folclorul breslei, ci un adevăr. Un adevăr trist, care a contribuit din plin ca presa din România să sufere rău de tot la capitolul credibilitate”, scrie jurnalistul Sorin Ovidiu Bălan într-un editorial pentru EVZ.