Surpriză mare! Ies la iveală detalii interesante din trecutul fostei asistente de la Acces Direct, Emily Burghelea. Ceea ce multă lume NU știe este faptul că aceasta a avut o legătură directă cu Răzvan Simion, proaspăt despărțit de Lidia Buble, în urmă cu 2 ani.

Emily Burghelea a vrut cu orice preț să lucreze în televiziune. După ce s-a înscris la Facultatea de Turism, fosta asistentă de la Acces Direct și-a dat seama că nu acesta este drumul ei în viață, așa că a renunțat și s-a înscris la Facultatea de Comunicare și Relații Publice, dar și la Școala de Ucenice, pentru a putea avea o mai mare deschidere către visul ei, cel de a apărea pe micul ecran.

Legătura dintre Emily Burghelea și Răzvan Simion

Ei bine, în anul 2018 a început totul. Emily Burghelea era mai decisă ca niciodată să lucreze în televiziune, așa că a venit la Neatza cu Răzvan și Dani, pentru a da o probă. Destul de tânără și fără experiență, fosta asistentă de la Acces Direct a încercat să se descurce așa cum a putut, pentru a obține postul, numai că după câteva apariții TV, moderatorii de la Antena 1 și-au dat seama că Emily nu este, de fapt, omul pe care îl caută ei, așa că blondina nu a fost acceptată.

„Am 19 ani, eu sunt anul I la facultate, sunt din Constanța, la Comunicare și Relații Publice. Mă pregătesc intens…” a spus Emily Burghelea, la momentul respectiv, la Neatza cu Răzvan și Dani.

„Să, ce?” a întrebat-o imediat Răzan Simion.

Emily, noi dezvăluiri de la Acces Direct

Emily Burghelea a venit cu varianta sa de adevăr într-un nou clip video publicat pe canalul ei de Youtube. Fosta asistentă de la Acces Direct susține că producătorii acestei emisiuni mint în continuare și a venit cu dovezi în acest sens.

Fosta asistentă spune că nu a fost dată afară pentru că iubitul ei l-a îmbătat pe Viorel, ci a demisionat, așa cum a spus încă de la început. Emily Burghelea le-a arătat fanilor demisia pe care a scris-o în seara zilei de luni, 15 iunie, după emisiunea de la Antena 1.

Mai mult decât atât, tânăra a venit cu câteva conversații pe care le-a avut cu membrii echipei de la Antena 1 legat de bătăile pe care Vulpița le-a încasat de la soțul ei. Fosta asistentă TV susține că Acces Direct minte și o păcălește pe Vulpița cu postul de asistentă ca să tacă din gură.

„Haideți, să vă povestesc și eu varianta mea. Am sunat-o într-adevăr pe Vulpița, nu pe Viorel pentru că eu am prieteni și nu sunt bărbați. I-am chemat la grătar și nu cred că am greșit cu nimic. I-am chemat ca pe niște prieteni, nu ca pe niște invitați în emisiune tocmai de aia i-am rugat să nu povestească asta în emisiune”, a mărturisit Emily Burghelea despre ziua în care se presupune că iubitul ei l-a îmbătat cu bună știință pe Viorel Stegaru.