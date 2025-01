Consumatorii de cafea pe tot parcursul zilei nu au avut riscuri reduse. Acest lucru sugerează că dimineața este cel mai bun moment al zilei, pentru sănătate, de a bea cafea.

Experții avertizează că, băută după- amiază sau seara, cafeaua poate perturba ritmul circadian, tulburând somnul, scrie Health.com.

Se știe că obiceiul de a bea cafea fiecare zi poate îmbunătăți inima și sănătatea generală, dar cum influențează sănătatea momentul în care facem asta?

Conform cercetărilor publicate în European Heart Journal, momentul în care bem această băutură este foarte important. Acest studiu, primul care analizează momentul consumului acesteia asupra sănătății inimii, a descoperit că persoanele care beau cafea dimineața au un risc mai mic de deces din cauza bolilor cardiovasculare, în comparație cu cei care beau cafea pe tot parcursul zilei și cei care nu consumă deloc această băutură.

De asemenea, cei care au acest obicei matinal au avut un risc general de mortalitate mai scăzut, în comparație cu ceilalți din cadrul studiului.

„Descoperirile noastre indică faptul că nu este important doar dacă bei cafea sau cât de multă cafea bei, ci momentul zilei în care bei cafea”, susține autorul principal al studiului doctorul Lu Qi, profesor la School of Public Health and Tropical Medicine de la Universitatea Tulane.

„De obicei, nu dăm sfaturi despre momentul în care ghidăm alimentația”, a adăugat Qi, „dar poate că ar trebui să ne gândim la asta în viitor”.

Cercetările anterioare au demonstrat beneficiile cafelei, inclusiv scăderea riscului de diabet de tip 2 și a riscului de boli cardiovasculare. Momentul consumului cafelei nu a fost încă studiat.

„Având în vedere efectele pe care le are cofeina asupra corpului, am vrut să vedem dacă momentul din zi în care bem cafea are vreun impact asupra sănătății inimii”, a spus Qi în comunicatul de presă.