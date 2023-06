Cătălin Botezatu a mărturisit câți bani a strâns de-a lungul anilor

De ani de zile, Cătălin Botezatu se bucură de un succes răsunător în lumea modei. Vedeta este cunoscută și apreciată atât la nivel național, cât și în alte state, unde organizează prezentări de modă remarcabile.

Având atât de mult succes, majoritatea oamenilor s-a întrebat adesea „Ce avere are Cătălin Botezatu?”. Potrivit Antenei Stars, în spațiul public se zvonește că averea lui s-ar apropia de 100 de milioane de euro. În ciuda acestui fapt, vedeta nu a dezvăluit niciodată suma exactă, ci s-a limitat l-a a spune că are „de toate”.

„Asta cred că este o chestie superficială cu banii. Avem de toate, avem tot ce trebuie. 10 vieți cu 10 mâini cu 10 guri și cu 100 de femei”, a declarat Cătălin Botezatu, potrivit sursei citate anterior.

În prezent, vedeta stă bine și la capitolul sănătate pentru că a avut mai multă grijă de alimentația sa.

„Stau bine. În ultima perioadă am avut grijă și cu regimul. Nu am mai avut timp să mănânc și asta a fost foarte bine. Am mâncat foarte atent. Le-am depășit, merg la control, le țin sub control”, a zis el.

Cătălin Botezatu a investit în Bianca Drăgușanu din toate punctele de vedere

Cu puțin timp în urmă, Cătălin Botezatu a vorbit despre o mare investiție a sa: Bianca Drăgușanu. În cadrul unui interviu acordat pentru WOWnews, vedeta a povestit cum a cunoscut-o pe Bianca Drăgușanu și de ce a decis să o ia sub aripa sa.

„Bianca, contrar tuturor aparențelor de atunci, pentru vremurile acelea, pentru că ea se actualiza tot timpul, arăta bine. Era femeia accident atunci, pentru că altfel nu îmi atrăgea atenția.

Era o femeie frumoasă, înaltă, avea și atunci sâni. Am întâlnit-o la Kitzbuhel, a făcut o prezentare pentru mine, iar seara am invitat-o să meargă cu mine la o mare petrecere de milionari, unde erau numai oameni cu bani și îmi aduc aminte că atunci când am intrat în încăpere cu ea, s-a făcut liniște.

Ăla a fost momentul în care am hotărât că ea va fi aleasa și va fi cea în care voi investi din toate punctele de vedere, ca și imagine în primul rând. Bianca a luat ce a trebuit de la mine, chiar dacă ea face mult show, de fapt face ceea ce se cere. Eu niciodată nu o să vorbesc urât de ea, nu o să o desconsider, o să spun numai lucruri frumoase. Pentru mine, Bianca rămâne Bianca.

Ea este o femeie puternică, a demonstrat că poate să fie și o bună prezentatoare de televiziune, o mamă bună, un creator de modă ok. A demonstrat că este destul de completă și complexă până la vârsta pe care o are. Bianca e creația mea și ea știe asta și spune asta.

Și eu sunt mândru, chiar dacă o să îmi iau hate. Bianca a pornit de jos, a fost, atunci când am cunoscut-o eu, o femeie frumoasă, care, normal, a evoluat, cum este și firesc”, a spus vedeta.