Este suficient ca un singur om purtător de coronavirus să ajungă la metrou la o oră de maximă circulație. Din acel moment, totul s-ar transforma într-un dezastru total pentru România, care nu este pregătită să facă față unei epidemii de acest tip, contrar asigurărilor lui Raed Arafat.

Să nu uităm că și în cazul Colectiv declarațiile erau unele liniștitoare, deși lucrurile scăpaseră de sub control. Mai multe țări au oprit zborurile cu Italia sau au instituit controale medicale foarte amănunțite. În țara noastră, cei veniți acasă pleacă liberi cu microbuzele și îi infestează și pe alții. Foarte puțini respectă carantina, iar 6 zboruri aterizează zilnic din Italia, inclusiv din zonele afectate.

În acest context, Guvernul Orban pare că face calcule politice în loc să aplice metoda corectă și să spună adevărul cetățenilor. Premierul Ludovic Orban refuză să închidă granițele, deși mai mulți oficiali europeni au indicat oprirea zborurilor cu Italia. Dar probabil totul se calculează în voturi. România este foarte expusă pentru că sunt mulți români care se întorc acasă din zonele afectate.

Traian Băsescu a prevăzut dezastrul din Italia care va lovi și România

Președintele Traian Băsescu a avertizat încă de pe 24 februarie că România se va confrunta cu un dezastru dacă autoritățile române nu vor închide granițele cu Italia.

„Coronavirusul va intra şi în România pentru că sunt un milion de români în Italia. Nu are cum să nu intre. Nu ai cum să stăpâneşti acest virus, se pare, dacă ai circulaţie de oameni. Trebuie să ne pregătim pentru ce e mai rău. Marea problemă vor fi locurile de cazare, spitalele. S-ar putea să ajungem la situaţia în care să transformăm şcoli în locuri în care să ducem pacienţii dacă, într-adevăr, în Italia lucrurile sunt scăpate de sub control. Nu poate să mă convingă premierul italian că sâmbătă a dat el acte normative şi doar de sâmbătă i-au apărut cazuri. Îmbolnăviri au fost mult mai multe şi neanunţate şi în Italia, ca şi în China. Am avut un comportament în Italia care nu are nimic în comun cu comportamentul european”, a declarat Băsescu.

Întrebat dacă blocarea traficului de avioane dinspre Italia înspre România este o măsură rezonabilă, fostul preşedinte a răspuns: „Eu aş face-o azi, acum, dacă aş avea puterea. Probabil va ajunge la rang de pandemie pentru că virusul ăsta pare a avea o capacitate incredibilă de a se răspândi, pe de o parte, şi de a îmbolnăvi comunităţi întregi”, a spus fostul președinte prevăzând ceea ce deja se întâmplă.

Referitor la faptul că mulţi români se pregătesc să se întoarcă acasă exact din zonele cele mai afectate de epidemie, Traian Băsescu a precizat:

„Atunci va veni şi epidemia de coronavirus, odată cu românii din Italia. Nu le putem reproşa nimic, vin acasă. Statul român trebuie să facă faţă acestei realităţi. (…) În momentul în care această epidemie se declanşează în ţări unde sunt milioane de români, deja nu mai poţi reproşa autorităţilor că nu au stăpânit epidemia. Nu mai poţi să reproşezi pentru că este, practic, imposibil să trieze la frontieră pe care au virusul în organism şi încă nu a trecut perioada de incubaţie. (…) Deja azi s-a lansat ideea că perioada de incubaţie e de 27 de zile, până acum ştiam că e de 14 zile. Vă daţi seama că dacă e adevărat că e de 27 de zile ce eroare s-a făcut până acum pentru ca oamenii au fost ţinuţi în carantină 14 zile, deci cu 13 zile mai puţin, ceea ce practic a dus la zero tot efortul”.

„Dacă îţi vin 10.000 români din Italia acasă, unde îi pui în carantină?”, a mai subliniat Băsescu, adăugând că varianta izolării la domiciliu nu poate fi una eficientă de vreme ce persoanele suspectate de infecţia cu coronavirus vor intra inevitabil în contact cu membrii familiei.

România nu poate face față unei epidemii

”Pentru cazuri sporadice, sigur vom face față fără nici o problemă, dar dacă vom avea parte de epidemie, va fi nenorocire. În primul rând, au mințit că au patru mii de locuri de cazare. Nu-i adevărat, s-au bazat pe cazarea la domiciliu, carantina la domiciliu. Ce instrucțiuni au emis ei pentru cei care sunt trimiși în carantină la domiciliu? Cine le ridică gunoiul, cine le face aprovizionarea? Este un paleativ sub care se ascund, raportând că au rezolvat problema. Până când nu ai rezolvate aceste probleme, nu poți să spui că ai trecut familii întregi, am înțeles, circa 4.000 de familii sunt în carantină la domiciliu. Unde sunt cei care le ridică gunoiul? Unde sunt instituțiile locale care le duc hrana acasă?”, a spus Traian Băsescu la RFI încă de pe 27 februarie..

Întrebat dacă declarațiile sale nu vor produce panică și mai mare în rândul populației și nu vor turna gaz pe foc, fostul președinte a răspuns: ”Eu nu torn deloc gaz pe foc, am spus și repet, ca să nu fie dubii. La cazuri individuale vor face față. La un caz de epidemie, pe care este clar că nu-l putem controla prin frontiere nu vom face față, pentru că după părerea mea și țineți cont că sunt un om care a fost cu nava în carantină, știu ce înseamnă o carantină, este o reacție a statului de protejare a propriilor lui cetățeni, prin impunerea unor măsuri extrem de severe pentru alții. Asta înseamnă că mergând pe aceste măsuri relaxate, cu carantină la domiciliu, nu vom avea succes. După părerea mea, trebuiau pregătite capacități de cazare. Sunt internate de școli, sunt școli, care sunt singurele care nu sunt infectate, că dacă-i duce prin spitalele care au infecții nozocomiale, n-am făcut nimic, se duc cu infecția asta și ies cu altele. Cred că nu se face ce trebuie”, a punctat președintele.

