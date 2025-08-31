Din cuprinsul articolului SRI cere expulzarea unui cetățean străin

Serviciul Român de Informații (SRI) a sesizat Inspectoratul General pentru Imigrări cu privire la activitățile suspecte ale unui cetățean străin cu origini arabe, aflat pe teritoriul României, și a cerut expulzarea acestuia din țară. Surse MediaFax au dezvăluit că străinul a fost monitorizat o perioadă de timp, iar ofițerii SRI au considerat suspecte activitățile sale.

„Cetățeanul străin Z.M.F.I. reprezintă o ameninţare reală, actuală şi suficient de gravă la adresa valorilor societăţii româneşti, respectiv dreptul la viaţă şi integritatea corporală a persoanelor, întrucât acţiunile lui sunt de natură să pună în pericol grav şi iminent securitatea naţională”, se arată în raportul pe care SRI l-a înaintat către Inspectoratul General pentru Imigrări și către procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.

Ofițerii SRI u strâns date din care reiese intenția clară a lui Z.M.F.I. de a comite acte de natură teroristă, care să pună în pericol numeroase vieți umane. Din acest motiv, SRI a cerut ca arabul să fie declarat indezirabil pe teritoriul României și să fie expulzat cât mai curând.

De cealaltă parte, avocatul cetățeanului străin contestă luarea unei asemenea măsuri, reamintind că „așa-zisa intenție trebuie dovedită”. Conform avocatului, Inspectoratul General pentru Imigrări nu ar avea suficiente probe care să conducă la expulzarea clientului său.

„Sancţionarea domnului Z.M.F.I. în sensul de a fi declarat indezirabil este cea mai gravă formă de periculozitate pe siguranţa naţională şi astfel cum menţionează şi art. 86 se poate lua împotriva străinului care a desfăşurat, desfăşoară sau există indicii temeinice că intenţionează să desfăşoare activităţi de natura să pună în pericol securitatea naţională. Or clientului meu nu i se poate imputa acest lucru”, arată avocatul.

