Mirela Vaida nu dorește să plece de la Acces Direct, chiar dacă a plâns de multe ori

Mirela Vaida este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România. Aceasta a devenit cunoscută cu ajutorul emisiunii TV „Acces Direct”. Vedeta a recunoscut că la început nu i-a fost deloc ușor deoarece toate cazurile sociale pe care le-a prezentat de-a lungul timpului o epuizau din punct de vedere emoțional. Aceasta a recunoscut că, în trecut, izbucnea în lacrimi din cauza poveștilor tulburătoare pe care a trebuit să le prezinte. Odată cu trecerea timpului, Mirela Vaida a învățat cum să își gestioneze emoțiile și să se concentreze pe rezolvarea problemelor.

„M-am imunizat. Mi-am dat seama că, dacă plâng, nu pot să mai conduc emisiunea și să îi mai ajut. Până la urmă, ei vin la noi cu un strigăt de disperare. Încearcă să își facă povestea cunoscută, simțind că așa îi vede cineva. Sau că povestea nu mai este doar a lor, devine a tuturor. Poate așa, se rezolvă”, a declarat, vineri, Mirela Vaida.

Mirela Vaida a refuzat toate ofertele primite în ultimii ani pentru a rămâne alături de echipa ei

Datorită muncii depuse, Mirela Vaida a devenit una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România, alte posturi de televiziune dorind să lucreze cu ea, însă vedeta a ales să stea alături de oamenii lângă care s-a format. Prezentatoarea TV a ținut să mulțumească echipei cu care a lucrat în ultimii ani, nu doar pentru eforturile depuse pentru realizarea emisiunii TV, ci și pentru implicarea în a găsi soluții pentru a rezolva problemele oamenilor care le-au cerut ajutorul.

„Echipa, e foarte simplu. Îți faci o echipă, te sudezi cu ea, ești împreună la bune și la rele. Noi chiar am trecut prin multe bune și rele. Aceste lucruri reprezintă o anumită energie care se construiește acolo. Ai încredere în echipă. Știi că echipa nu te lasă. Știi că echipa trece cu tine prin foc și prin sabie. Este foarte greu să găsești oameni loiali. Televiziunile sigur că pot să vină cu tot felul de oferte. Unele pot să fie serioase, altele nu. Depinde de tine dacă te duci după steluțe și artificii sau dacă îți dorești să construiești lucruri care să dureze. Eu am ales să rămân cu echipa, deși am avut un moment în care puteam alege să plec.

Am făcut-o pentru că mi-am dat seama că nu pot să fiu doar eu și să gândesc de azi pe mâine. Eu trebuie să fiu împreună cu acest motor, care lucrează ca într-o redacție de știri zi și noapte. Sunt niște copii acolo, în redacție, care vin dimineața la 9 și pleacă seara la 21. Exact așa stau lucrurile, zi de zi”, a explicat Mirela Vaida în cadrul unui interviu acordat pentru EGO.