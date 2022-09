Veronica „Vulpiţa” şi Viorel Stegaru au dispărut de pe micile ecrane de un an de zile, însă admiratorii cuplului care a făcut furori în cadrul emisiunii Acces Direct mai pot afla informaţii despre ei şi acum, prin intermediul contului de Instagram al Vulpiţei.

Vulpiţa a răspuns întrebărilor trimise de fani!

Ea postează acolo destul de des imagini din viaţa lor de familie, iar certurile din trecut par să fie uitate.

În acest weekend, Vulpiţa a răspuns mai multor întrebări trimise de către fani. Printre acestea, a fost şi una referitoare la fetiţa ei.

„E bine cu noi”, a replicat Veronica Stegaru, alături de o fotografie în care Viorel o ţine pe cea mică în braţe.

Un alt internaut a vrut să ştie dacă Vulpiţa şi-a făcut până acum vreun tatuaj.

„Nu am şi nu vreau”, a fost răspunsul ferm dat de vedeta din Blăgești.

Se întorc Veronica şi Viorel la Acces Direct?

Un alt internaut a fost curios dacă Veronica şi Viorel se vor mai întoarce la Acces Direct, afirmând că îi este foarte dor de cei doi.

„Acuma nu, dar nu ştim ce va fi mai târziu”, a replicat Vulpiţa, dând de înţeles că o nouă apariţie în emisiunea de la Antena 1 nu ar fi exclusă.

Mai mult, Vulpiţa a mai spus că ţine în continuare legătura cu Doina de la Acces Direct, dar şi cu Radu Rotaru.

Veronica Stegaru a devenit mamă pentru a doua oară în primăvara trecută. Celebrul cuplu din Blăgești are acum doi copii, o fetiţă în vârstă de 3 ani şi un băieţel de un an şi câteva luni.

În luna mai a acestui an, atunci când Daniel a împlinit un an, Vulpiţa a postat o imagine emoţionantă pe contul său de Instagram, cu cel mic, alături de mesajul „Azi un an. La mulţi ani minunea noastră Daniel”.

Veronica se înțelege bine acum și cu socrii ei, cu care a avut certuri destul de mari. Tânăra își petrece majoritatea timpului acum acasă, având grijă de cei doi copii. În schimb, Viorel Stegaru se ocupă de întreținerea familiei, mergând la muncă prin sat.