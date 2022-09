Mirela Vaida și-a dus copiii la biserică înainte de prima zi de școală: Fiecare nou început trebuie să se facă cu „Doamne ajută!”

La cei 40 de ani ai săi, Mirela Vaida se poate mândri cu o carieră strălucită în televiziune și cu o familie frumoasă. Luni, 5 septembrie 2022, cei trei copii ai ei au început școală. Fiind emoționați, la fel ca toți colegii lor, micuții au rugat-o pe mama lor să îi ducă la o biserică înainte de a începe festivitatea de premiere.

Copiii au vrut să aprindă o lumânare la biserică și să se roage lui Dumnezeu pentru an bun, plin de realizări și de note mari.

Bucuroasă că micuții ei au înțeles cât de important este Dumnezeu, vedeta a postat pe contul ei de Facebook câteva poze făcute în curtea bisericii. Cu această ocazie, prezentatoarea TV a anunțat că mezinul familiei, Vladimir, a intrat în clasa pregătitoare.

„De azi avem doi școlari și un preșcolar! A intrat și Vladimir în clasa pregătitoare, cu mari emoții, cu noi colegi, cu o clasă frumos aranjată și cu doamna învățătoare extrem de zâmbitoare! Dar, pentru că fiecare nou început trebuie să se facă cu ”Doamne ajută!”, la prima oră a dimineții copiii au vrut să meargă la biserică! Și așa am făcut! Doamne ajută tuturor copiilor în noul an școlar, cu sănătate, continuitate, succes și împliniri! Să avem un an bun alături de ei!”, a scris, luni, Mirela Vaida pe contul ei de Facebook.

Mirela Vaida și-a lăsat copiii acasă și a plecat în vacanță alături de soț

Deși își iubește enorm copiii și le este alături mereu, Mirela Vaida nu uită că trebuie să petreacă timp și cu soțul ei pentru ca relația lor să fie una armonioasă.

La finalul lunii august, prezentatoarea TV a fost plecată într-o vacanță de neuitat împreună cu soțul ei. Aceștia și-au lăsat copiii acasă și au pornit într-o nouă aventură romantică, puțin mai aproape de casă, deoarece Mirela Vaida trebuie să reia, în curând, filmările.

„Acum plecăm doar noi doi. Am venit acasă doar cât să lăsăm copiii și bagajele grele. Hai la drum, din nou”, a scris Mirela Vaida pe contul ei de Instagram, unde a postat și o fotografie cu soțul ei.

Cei doi au ajuns luni, 22 august, în stațiunea Positano din Italia, acolo unde au petrecut momente de relaxare și liniște împreună.

„Ah, Italia…! Cele mai romantice vacanțe au fost aici! Și, deși nu mergem în vacanțe de doua ori în același loc, am revenit pe Coasta Amalfi după zece ani! E ceva aici care ne face să ne simțit mai tineri și mai fără griji! Oamenii, peisajele, arhitectura, mâncarea, orașele care-ți taie respirația! Eu cred ca Ravello este cel mai frumos oraș din lume!

Și dacă te hotărăști să mergi pe Nastro Azzuro cu un moto-scooter, te poți opri oriunde să faci poze, să mănânci cea mai bună înghețată sau cel mai bun „limone cake” din lume, să te prindă ploaia și să n-ai unde te adăposti, dar să rămâi cu cele mai frumoase amintiri! Vacanțele scurte și neplanificate sunt cele mai reușite! Nu-i așa?”, a spus vedeta.