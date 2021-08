Veronica Stegaru, celebra “Vulpiţă” facută celebră de emisiunea Acces Direct de pe Antena 1, a devenit mamă pentru a doua oară.

Botez de vis pentru băieţelul Veronicăi şi al lui Viorel Stegaru

Ea a născut, în urmă cu câteva săptămâni, un băieţel perfect sănătos, iar acum a venit şi momentului botezului şi al unei petreceri fastuoase, într-un decor de vis.

Fericitul eveniment a avut loc duminică seara, iar fanii lui Viorel şi ai Veronicăi Stegaru au putut vedea pe Instagram primele imagini de la botez.

Anul trecut, Viorel Stegaru spunea că dacă Veronica va naşte o fetiţă, o vor boteza Doinița, după numele reporterului care i-a însoţit pe cei doi, şi Mirela, după numele realizatoarei Acces Direct, Mirela Vaida. Iar dacă va fi băiat, îl va chema Radu, după numele celuilalt reporter care le-a fost aproape.

Vulpiţa, probleme mari cu soacra!

Vulpiţa şi Viorel nu mai sunt mari vedete în prezent, după ce s-au întors acasă la Blăgeşti şi au ieşit din lumina reflectoarelor. Cei doi vor să-şi contruiască o viaţă frumoasă împreună, însă mama lui Viorel le pune beţe în roate, relatează Cancan.

Femeia ar fi extrem de atentă la acțiunile Vulpiței și o monitorizează permanent. Mai mult, aceasta îi interzice tinerei să își folosească telefonul și chiar și să își viziteze părinții.

„O duce greu, Ilinca e o femeie severă. Nu o lasă nici să se mai ducă la părinții ei deloc. Nu îi mai dă nici telefonul asupra ei, că se teme să nu intre iar pe internet, să vorbească cu băieții.

Era odată la fântână și au întrebat-o: măi Veronica, de ce nu ai stat la București, la televiziune, iar ea a zis că nu a mai vrut să stea. Acum îi pare rău, că tanti Ilinca îi face viața grea. Dar tace, că nu are unde se duce. Acum are și doi copii”, au povestit vecinii cuplului despre problemele pe care le are Veronica.