Fostul coleg al lui Cabral, Mircea Solcanu (46 de ani), a fost surprins într-un club celebru de pe litoral. Acesta purta o cămașa albă de in, șort de baie și tenișii de culoare deschisă.

Fostul prezentator TV se afla în compania unor prieteni şi acum pare că a depăşit problemele pe care le avea atât de sănătate, cât şi pe cele financiare.

Acesta a fost surprins la o masă, alături de mai multe persoane unde a fumat mai multe țigări și narghilea, scrie Cancan.

Fosta vedetă TV a suferit, acum zece ani, o operație complicată pe creier

Mircea Solcanu, în vârstă de 45 de ani, s-a retras din Televiziune în 2014 şi s-a mutat la Constanţa, în oraşul lui natal. Acesta a suferit pe atunci o operație complicată pe creier.

În urma acesteia, fostul prezentator a rămas fără auz la o ureche, motiv pentru care a solicitat din partea statului român o pensie de handicap. Până în ianuarie 2022, Mircea primea o pensie în valoare de 760 de lei lunar, iar de atunci, suma respectivă s-a mărit la 2.000 de lei.

Mircea Solcanu a anunțat că încă se confruntă cu unele probleme de sănătate

Mircea Solcanu, fostul prezentator de la Acasă TV, a anunțat că se confruntă iar cu mari probleme de sănătate. El a dezvăluit la emisiunea „Exclusiv VIP” că tumora la creier s-a refăcut la 10 ani de la operație.

„Tumora s-a refăcut. Am dureri cumplite de cap uneori. Slavă Domnului, binișor. Nu mă mai mișc ca la 20 de ani, dar probleme majore din cauza tumorii nu am. Doar frustrarea care vine la pachet cu pierderea auzului.

Tumoarea pe care am avut-o mi-a spart timpanul de la urechea dreaptă. Și, în timp, am rămas fără auz deloc la urechea dreaptă”, a mărturisit acesta în luna februarie a acestui an.

Mircea Solcanu este student la Facultate de actorie și, totodată, îngrijește de mama sa, imobilizată la pat

Mircea a fost prezentatorul emisiunii „Povestiri adevărate”, de la Acasă TV. După ce a sesizat că are unele probleme de sănătate, acesta s-a retras la Constanța, iar de ceva vreme este student la Facultatea de Arte din cadrul Universității Ovidius din Constanța. Se pregătește pentru susținerea lucrării de licență, dar are grijă și de mama lui, care e imobilizată la pat.

„Mama mea este suferindă și trebuie să petrec mai mult timp aici împreună cu ea și acum și cu sora mea. Din noiembrie mi-am petrecut timpul 24 din 24 cu ea. Am învățat în timp cum se are grijă de un om care acum este imobilizat la pat. Mai schimb pamperși, mai spăl. Mai fac de mâncare. 3-4 ore merg și la repetiții la spectacolul de licență”, spunea Mircea Solcanu la Prima TV în această primăvară.