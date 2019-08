Liderul PNL, Ludovic Orban, a explicat că PNL este partenerul preşedintelui României, Klaus Iohannis și că liberalii au datoria, pentru români, să asigure victoria în alegerile prezidenţiale a șefului statului.

„Am câştigat o bătălie, trebuie să câştigăm războiul. Urmează trei rânduri de alegeri, la fel de importante: alegerile prezidentiale, alegerile locale şi alegerile parlamentare care vor da noul Guvern. Obiectivul pe care trebuie să-l avem este acela de a câştiga toate aceste alegeri la un scor care să ne permită, cu adevărat, să conducem România pe drumul pe care merită să o ducem, pe drumul democraţiei, al libertăţii, drumul respectului față de cetățean, drumul spre un statut de ţară europeană dezvoltată, care să fie apreciată şi respectată în concertul marilor naţiuni ale lumii”, a spus Orban.

Președintele PNL a anunțat și alegerea lui Rareș Bogdan în funcția de prim-vicepreședintelui responsabil cu strategiile politice al PNL.

„Trebuie să recunosc că este o promovare la excepţional. Sunt mulţi colegi de-ai noştri, cu vechime în partid, cu ștate vechi, care au dus bătălii pentru partid și care ar fi putut candida pentru această funcţie. Am ales, totuși, să vă formulăm această propunere pentru că promovările excepţionale se fac după rezultate excepţionale. Și trebuie să recunoaştem că Rareş Bogdan a plecat de la măsuţa lui unde făcea și desfăcea, unde cu curaj a arătat toate fărădelegile din România, a abandonat cariera jurnalistică de succes pe care a avut-o şi a venit alături de noi pentru ca candida la Parlamentul European. A fost o decizie extrem de importantă care a avut un rol foarte important în victoria PNL. Dar nu numai pentru acest motiv am formulat această propunere ci şi pentru surpriza deosebită pe care am avut-o și pe care mi-a făcut-o Rareş Bogdan. Noi am mai adus în partid, din afara partidului, în prag de competiții electorale şi cei pe cere i-am adus, când îi căutam în campanie sau când îi căutai să le ceri să apere valorile partidului, să apere ființa PNL”, a arătat Orban.

El a explicat că din prima zi, din momentul desemnării ca şi candidat în fruntea listei pentru Parlamentul European, Rareş Bogdan a fost timp de peste trei luni, zi şi noapte, umăr la umăr alături el și de alți liberali în fiecare județ, în fiecare localitate în care a fost posibil și a pus umărul la victoria partidului.

„Din acest motiv, dragi colegi, îl propun, și vă cer să-l votați în funcția de prim-vicepreședintre al Partidului Național Liberal, pe colegul, prietenul, camaradul şi campionul nostru în lupta împotriva PSD și în victoria pe care am repurtat-o în alegerile pentru Parlamentul European, Rareş Bogdan. Rareș Bogdan, te rog să-ți susții candidatura desi, ti-ai susținut candidatura prin faptele tale și prin contribuția pe care ai avut-o în această victorie!”, a punctat Orban.

