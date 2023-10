Helmut Duckadam a oferit detalii neștiute despre Gigi Becali și FCSB. A fost portar pentru Steaua, fiind supranumit „eroul de la Sevilla”. Pe data de 1 octombrie 2023, a vorbit despre relația sa cu Gigi Becali și cu Vadim Tudor.

El a povestit, totodată, cum a început povestea sa la FCSB. Gigi Becali l-a ajutat enorm în acea perioadă. În 2010, Gigi Becali l-a ales președintele clubului de fotbal, dar zece ani mai târziu, Helmut Duckadam a demisionat.

Helmut Duckadam a fost pensionat pe caz de boală, iar soția sa se afla în concediu de maternitate, când Gigi Becali a venit în ajutorul lor, spunându-i că vrea să îl angajeze la FCSB.

„În 2010, când am venit, am întrebat, pentru că veneam și pentru mai puțin, cât îmi dă pe lună, că mă duc și eu acasă și o să mă întrebe soția: <<Dacă mergi la Steaua, ce salariu o să ai?>> Și dânsul a propus atunci 4.000 de euro. Gigi Becali are un stil al lui. Nu te dă afară, îți dai tu singur demisia, dar m-a ajutat foarte mult.

Datorită lui și cu banii pe care i-am obținut, eu sunt un tip foarte strângăreț, am reușit să pun ban pe ban și cu o proprietate pe care a avut-o soția, am reușit să cumpărăm această casă în Domnești, unde stăm acum”, a povestit fostul portar, duminică, în cadrul emisiunii TV „40 de întrebări cu Denise Rifai” de pe Kanal D.