În prezent, Helmut Duckadam se află la al doilea mariaj alături de Alexandra, femeia care îi este alături de 16 ani. Cu toate că acum se află într-o altă relație, fostul fotbalist a vorbot și despre prima sa soție, cu care a stat 27 de ani.

Helmut Duckadam se înțelege foarte bine cu fosta soție

Deși aceasta se află în Statele Unite, Helmut Duckadam spune că au în continuare o relație apropiată și are doar cuvinte de laudă la adresa fostei soții.

Fostul fotbalist a mărturisit că problemele l-au ajutat să se apropie și mai mult și să aibă o relație bună cu partenerele sale.

”Am o soție extraordinară, am avut o soție extraordinară cu care am stat 27 de ani împreună, Ildiko care este în America, avem o relație foarte bună, iar Alexandra de 16 ani mă susține în tot ce fac. Bineînțeles că și eu o ajut cu tot ce pot.

Am avut cele mai grele perioade, la începutul căsniciei noastre. Am stat la mama în casă cu copil mic, timp de câteva luni. Cred că acel lucru ne-a legat foarte bine și faptul că acum ducem o viață liniștită se datorează și acelui fapt, pentru că la greu, am fost împreună.

Când ne e mai bine, nici nu se pune problema. La noi în familie nu pleacă soția cu mașina să o ducă la școală pe fată fără să ne pupăm, eu nu plec la nicio emisiune sau din casă. Noi avem un ritual și cred că asta ne face apropiați. Eu în fiecare zi aștept să ajung acasă să stau cu soția și fetița.”, a spus Helmut Duckadam.

Drama prin care a trecut Helmut Duckadam

Helmut Duckadam a fost la un pas de a nu mai fi în poarta Stelei la Sevilla. Acesta a povestit prin ce dramă a trecut. Fostul portar a relatat despre unul dintre cele mai complicate momente pe care le-a trăit. Când avea doar 11 ani, Duckadam a fost la un pas de moarte. A suferit un accident foarte grav care i-a pus viața în pericol.

Din neatenție, atunci când era copil, fostul portar a fost lovit de o mașină. După ce a avut loc accidentul, Duckadam s-a trezit la reanimare, după 24 de ore de stat în comă.

„Lucram împreună cu verişoara mea, aveam în jurul Semlacului mai multe ferme agricole şi vara, în vacanţă, lucram ca să mai strângem şi noi un ban, ca să mai avem de o pereche de pantofi… Şi, într-adevăr, într-o seară, când ne-am întors – nu erau drumurile circulate cum sunt la ora actuală – eu, fiind copil, am luat-o la stânga să traversez şoseaua naţională şi nu m-am asigurat. Era vina mea, clar. Şi a venit o maşină din Cehia şi m-a luat în plin. M-am trezit la spital, la reanimare, cu braţul stâng rupt. Cred că aveam vreo 11 ani, maxim 12. Dar mi-am revenit.”, a povestit fostul portar.