Având în vedere rezultatele excepționale, Adelina Oprea, Managing Partner Campaigns, a făcut parte din Capital Top 100 Femei de Succes 2024.

Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an?

Cele mai importante proiecte sunt cele implementate pentru clienții agenției de digital marketing Campaigns, pe care o coordonez. Atât în 2023, cât și în primul trimestru al lui 2024, am implementat proiecte de rebranding și de digital advertising care au dublat vânzările clienților noștri.

La nivel intern, lucrăm, încă de anul trecut, la implementarea unui nou sistem de management, care are ca scop transformarea organizației. Estimez că acest proces se va extinde de-a lungul întregului an. În 2024, ne vom concentra pe dezvoltarea culturii organizaționale și atragerea de noi talente în echipă, cu care să ne aliniem la nivel de valori.

În ceea ce privește expansiunea, în 2024, vizăm extinderea pe piețe din afara țării, cu precădere în UK și UAE. Avem, deja, experiență în gestionarea de proiecte internaționale pe piețe precum Bulgaria, Ungaria, Cehia, UK și SUA.

Cea de-a doua pălărie pe care o port este cea de Managing Partner al BerryO, magazinul online de cadouri personalizate realizate din ciocolată belgiană și căpșune. Anul acesta, ne propunem să dezvoltăm catalogul de produse și să ne extindem la nivel de echipă.

Care au fost cele mai mari provocări pe le-ați avut de-a lungul carierei?

Cea mai mare provocare a fost să îmi creez propriul drum. Educația formală din facultate nu a fost suficientă. Fiecare proiect pe care l-am coordonat ca Marketing Manager înainte să îmi creez propria agenție m-a învățat ceva. Educația non-formală, însă, a fost esențială în procesul de a deveni antreprenoare.

Dacă ar fi să dau un sfat tinerilor, acela ar fi să se implice în cât mai multe experiențe de voluntariat încă din timpul facultății, să folosească resursele din jurul lor, să vorbească cu un consilier vocațional și, apoi, să folosească fiecare oportunitate de învățare pentru a deveni mai buni.

Care este rețeta succesului?

Din punctul meu de vedere, nu există rețete universale. Fiecare dintre noi are propria definiție a succesului. Ca atare, și rețetele diferă în funcție de fiecare persoană, aspirațiile sale, background și multe altele. Dacă ar fi, totuși, să mă gândesc la ce alcătuiește rețeta succesului meu, aș include în ea perseverența, consecvența și disciplina. Am aflat, de-a lungul anilor, că punctele mele forte sunt perseverența și consecvența. La disciplină încă lucrez și cred ca este un proces care va dura toată viața.

Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

Viața de antreprenor presupune multă disciplină. Nu este ușor să integrezi în programul tău timp cu familia, sport și alte activități legate de dezvoltarea ta personală. Să îmi creez o rutină a fost un efort care a durat ani de zile și pe care îl continui zi de zi.

În timpul săptămânii, mă trezesc la 7:30 și iau micul dejun, trezită, de obicei, de fiica mea, nerăbdătoare să ajungă la școală. Prima destinație este școala ei, apoi, merg la birou. Pe drum, mă opresc să îmi iau latte-ul preferat. Zilele mele de la birou sunt destul de încărcate, cu rare ocazii de a lua o pauză. Provocarea mea este să mă opresc, să respir șl să iau prânzul în mijlocul zilei.

Nu toate diminețile arată la fel, însă. De trei ori pe săptămână, am programate activități precum terapia, orele de limba engleză, sport sau coaching.

Momentul meu preferat din zi este seara, când, merg să fac cumpărăturile la Piața Obor sau la băcăniile preferate și gătesc cina împreună cu familia mea. Rareori se întâmplă să nu ne petrecem serile împreună.

Care sunt cele mai importante realizări atât pe plan profesional, cât și personal?

Realizarea profesională a anului 2023 a fost pentru mine raportarea unei cifre de afaceri de 1 milion de euro pentru agenția de digital marketing Campaigns.

Pe plan personal, mă bucur de lucrurile mici și simple, zi de zi. Nu caut experiențe extravagante, ci, mai degrabă, să petrec timp alături de familia mea și de animalele de companie, pe care le iubim. Așadar, fiecare seară petrecută cu cei dragi și vacanțele sunt pentru mine un moment de sărbătoare pe plan personal.

Aveți hobby-uri care ar putea fi evidențiate?

Îmi place să citesc. În această perioadă, mă atrag cărțile de psihologie, cu precădere cele de psihologie relațională și biografiile. Viața mea presupune să trăiesc și să lucrez cu mulți oameni – familie, colegi, clienți, colegi de industrie, furnizori, ceea ce nu este ușor. Spre deosebire de o meserie tehnică, unde nu există atât de multă interacțiune cu ceilalți, în marketing, zi de zi, am de gestionat situații nu întotdeauna ușoare din punct de vedere relațional și emoțional. Ca atare, simt o atracție puternică față de cunoașterea pe care o pot obține din cărți pe acest subiect.

Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

Am în minte un acronim care cred mă descrie foarte bine: GRIT.

GRIT este prescurtarea de la Growth, Resilience, Instinct și Tenacity și se referă la pasiunea și perseverența pentru obiective pe termen lung. Conceptul GRIT a fost popularizat de către psihologul american Angela Duckworth.

GRIT reprezintă acea combinație de perseverență și pasiune care te ajută să depășești obstacolele și să rămâi concentrată pe obiectivele tale pe termen lung, chiar și atunci când apar dificultăți sau eșecuri personale temporare. Presupune să îți păstrezi curajul și dedicarea pentru ce îți propui să realizezi. Se potrivește foarte bine antreprenorilor sau celor care caută să își îndeplinească visurile.

Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

„It’s not about ideas. It’s about making ideas happen.” – Scott Belsky. („Nu este despre idei, ci despre a face lucrurile să se întâmple.” )