Bursele europene au scăzut joi, după ce piețele financiare din toată lumea au reacționat la noile taxe pentru mașini anunțate de președintele SUA, Donald Trump.

Indicele principal al burselor europene, Stoxx 600, a scăzut cu 0,44%. Sectorul auto a pierdut aproape 1%. Producătorul de mașini Jeep, Stellantis, a pierdut 4,2%. Acțiunile Mercedes-Benz au scăzut cu 2,7%. Acțiunile BMW au scăzut cu 2,55%.

Liderul american a anunțat, miercuri, că va impune o taxă de 25% pe toate mașinile care nu sunt produse în SUA de pe 2 aprilie 2025. Un consilier de la Casa Albă a precizat că noua taxa se va aplica mașinilor și camioanelor ușoare fabricate în afara SUA.

După aceea, Donald Trump a scris pe contul său de Truth Social că ar putea impune taxe și mai mari Uniunii Europene (UE) și Canadei, dacă acestea încearcă să afecteze economia americană.

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacţionat rapid.

I deeply regret the U.S. decision to impose tariffs on EU automotive exports.

Tariffs are taxes – bad for businesses, worse for consumers, in the US and the EU.

The EU will continue to seek negotiated solutions, while safeguarding its economic interests ↓

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 26, 2025