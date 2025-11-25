Pe litoralul din Sulina vor avea loc, în această săptămână, exerciții militare cu muniție de război, anunță Radio Constanța. Conform informațiilor transmise de Poliția Locală Sulina, personalul din cadrul componentei navale Sulina a Poliției de Frontieră va desfășura trageri cu armamentul din dotare în dreptul punctului UM 01803G al orașului.

Activitățile sunt programate pentru zilele de 25 și 27 noiembrie, în intervalul 09:00 – 11:00.

Autoritățile subliniază că, pe durata exercițiilor, accesul în zona delimitată pentru desfășurarea lor este strict interzis. Măsura este adoptată pentru siguranța cetățenilor și pentru buna desfășurare a aplicației militare.

Recomandarea oficială este ca localnicii și vizitatorii să evite complet sectorul de plajă vizat până la finalizarea tragerilor.

Poligonul din apropierea orașului Babadag a găzduit, în urmă cu aproximativ o lună, exerciții militare cu muniție reală, informează Consiliul Județean Tulcea. Autoritățile au restricționat circulația pe segmentul de drum județean 222, între localitățile Enisala și Sălcioara, prin montarea a două bariere pentru siguranța participanților și a traficului.

Exercițiile s-au desfășurat în fiecare zi lucrătoare, până la sfârșitul lunii trecute, în intervalul 09:00 – 24:00. Tragerile erau programate pe intervale de o oră, cu pauze de 15 minute, pentru a permite descongestionarea traficului rutier.

În situații de urgență, autoritățile recomandau contactarea Centrului secundar de Pregătire pentru Luptă Babadag, la numărul de telefon pus la dispoziție: 0240/562805.

Consiliul Județean Tulcea le recomanda șoferilor să ocolească ruta Sălcioara–Enisala și să folosească varianta prin orașul Babadag, avertizând că nerespectarea indicațiilor putea avea consecințe grave.

„Circulaţia pe DJ 222, între localitatea Enisala şi localitatea Sălcioara, va fi restricţionată prin amplasarea a două bariere. (…) Pentru rezolvarea unor situaţii de urgenţă, se va lua legătura în mod obligatoriu cu Centrul Secundar de Pregătire pentru Luptă Babadag, la numărul de telefon 0240/562805”, era anunțul CJ.

De asemenea, în aceeași perioadă, Poligonul de garnizoană Cataloi, din apropiere, a organizat trageri de infanterie cu muniție de război, iar autoritățile locale au informat populația despre măsurile de siguranță necesare pentru evitarea incidentelor.