Ucraina ar accepta un schimb de teritorii cu Rusia. În august 2024, Ucraina a surprins întreaga lume printr-o incursiune în regiunile de sud ale Rusiei, în special în zona Kursk, obținând inițial un teritoriu de aproximativ 1.300 de kilometri pătrați.

Această mișcare a marcat un moment semnificativ în războiul cu Rusia, demonstrând determinarea Ucrainei de a recuceri terenuri și de a câștiga poziții strategice.

Deși armata ucraineană a pierdut aproximativ jumătate din această zonă până în prezent, un recent avans de 2,5 kilometri (aproximativ 1,5 mile) în cadrul unei noi ofensive subliniază continuarea progresului pe front.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut recent declarații despre importanța menținerii controlului asupra teritoriilor rusești, afirmând că ele ar putea juca un rol crucial în viitoarele negocieri de pace.

Ucraina ar accepta un schimb de teritorii cu Rusia. Totuși, el a subliniat că fiecare teritoriu ocupat de forțele ruse are o valoare semnificativă pentru Ucraina, neexistând o prioritizare clară a acestora.

În data de 8 ianuarie, Keith Kellogg, trimisul special al lui Trump pentru pacea în Ucraina, a anunțat intenția noii administrații de a pune capăt conflictului în termen de 100 de zile de la preluarea mandatului.

De asemenea, Kellogg va vizita Ucraina pe 20 februarie, după Conferința de Securitate de la München, pentru a discuta posibilitățile de negociere și soluțiile pentru stabilirea unui armistițiu durabil.

Pe 11 februarie 2025, Lynne Tracy, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Moscova, a fost văzută intrând în sediul Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, într-o vizită care a stârnit speculații privind o posibilă intensificare a dialogului între cele două națiuni.

Deși inițial nu s-au oferit detalii oficiale despre scopul întâlnirii, autoritățile ruse au confirmat ulterior că discuțiile au avut loc la nivel înalt și au avut ca temă principală situația din Ucraina.

Ministerul de Externe al Rusiei a precizat că ministrul adjunct Serghei Riabkov a avut o întrevedere cu ambasadoarea Tracy, în cadrul căreia au fost discutate diverse activități diplomatice.

Conform agenției bulgare Novinite, surse din Rusia, Ucraina și Statele Unite susțin că discuțiile s-au concentrat pe posibilitatea unor negocieri directe între Washington și Moscova, cu scopul de a ajunge la o soluție pentru conflictul din Ucraina.

Aceasta este prima confirmare oficială din partea Kremlinului privind începerea negocierilor cu administrația Trump în legătură cu pacea în Ucraina.

Până acum, autoritățile ruse menționaseră doar că mențin contacte diplomatice cu SUA, dar fără a detalia natura discuțiilor.

Fostul președinte Donald Trump a afirmat recent că negocierile sunt deja în desfășurare între SUA, Rusia și autoritățile ucrainene, fiind o oportunitate importantă pentru a găsi o soluție durabilă și echilibrată pentru conflictul ce devastează regiunea.

