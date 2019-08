Bank of China, a patra bancă din lume după valoarea activelor, îşi pregăteşte intrarea pe piaţa din România. Cea mai veche bancă din China caută deocamdată oameni pentru poziţiile de Office Manager şi Risk Manager, după cum se poate vedea din cele două anunţuri postate pe două platforme de recrutare.

Bank of China şi-a anunţat intenţiile privind intrarea pe piaţa din România încă din 2011, după o întâlnire dintre oficialii băncii şi cei ai Camerei de Comerţ şi Industrie a României. În februarie 2019, Bank of China a notificat oficial Banca Naţională a României că doreşte să furnizeze servicii financiar-bancare în ţara noastră. Ulterior, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, s-a aflat într-o vizită oficială în China, iar printre întâlnirile avute a fost şi una cu oficialii Bank of China.

Fondată în 1912, Bank of China şi-a deschis prima sucursală internaţională la Londra în 1929. Prima sucursală din Europa Centrală a fost deschisă abia în 2003, în Ungaria. Bank of China deţine active de aproape 3.000 de miliarde de dolari şi peste 300.000 de angajaţi în întreaga lume.

