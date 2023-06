Despre plecarea Ramonei Păuleanu de la PRO TV

Multă lume s-a întrebat de ce a plecat Ramona Păuleanu de la PRO TV la Antena 1 după 10 ani. Pentru a pune capăt speculațiilor apărute în urma deciziei sale, frumoasa prezentatoare a dezvăluit totul.

Astfel, aceasta a precizat că primul ei job a fost, de fapt, la Observator și că aici sunt oameni pe care-i cunoaște de 15 ani. Nu regretă deloc alegerea făcută, ba din contră, consideră că a fost cea mai bună hotărâre pe care a luat-o.

,,Copiii au împlinit 2 ani pe 15 aprilie. Dar, într-adevăr, am stat acasă aproximativ doi ani și jumătate pentru că și sarcina a fost una cu risc, așa că nu mi-a permis să-mi văd de activitățile zilnice, am stat doar în pat în cea mai mare parte a timpului. Din momentul în care l-am adus și pe Luca acasă, pentru că, până atunci, a fost o altă perioadă, a fost frumos, dar greu.

,,Revenirea la Observator Antena 1 a fost firească, mai firească decât m-aș fi gândit. Am crezut că o să-mi fie mai greu, credeam că mă voi desprinde mai greu de vechiul job, dar m-am surprins pe mine însămi când am văzut că nu a fost deloc așa. Probabil a cântărit enorm faptul că pe mulți îi cunosc de acum aproximativ 15 ani, când m-am angajat prima dată în televiziune.

Trăgând linie, am avut și alte oferte de la alte televiziuni, dar am ales să vin aici și cred că a fost cea mai bună decizie. Mă simt în largul meu, simt că am renăscut, simt că sunt apreciată, vin cu drag la muncă, într-un loc plin de profesioniști care pun oamenii pe primul loc. Știți vorba aceea, faci ceea ce îți place și nu vei munci nicio zi.

Asta fac eu acum, nu muncesc, pur și simplu mă bucur că m-am întors la publicul meu și mă bucur să-i revăd ca și cum ar fi în fața mea. La ceea ce făceam sau ce puteam să fac și mi-am dat seama că mi-e dor. Mi-era dor inclusiv de lucrurile așa-zis mărunte care te definesc ca femeie. Să mă mai machiez, să pun o rochie frumoasă pe mine, ceea ce nu am mai făcut în toată perioada aceea.

,Pentru altele a fost sau pare că este mai ușor să aibă grijă și de ele, eu recunosc că nu am putut, tot timpul au fost alte priorități. Mi-a fost dor de public, de buna dispoziție pe care mulți mi-au spus că le-am transmis-o și așa am luat decizia de a mă întoarce”, a spus Ramona Păuleanu.