A murit Benjamin Zephaniah

Benjamin Zephaniah, poetul britanic a cărui operă a abordat adesea nedreptatea politică, a murit la vârsta de 65 de ani.

Zephaniah a murit în primele ore ale dimineții de joi, după ce a fost diagnosticat cu o tumoare pe creier în urmă cu opt săptămâni, se arată într-o postare pe pagina sa de Instagram.

„Soția lui Benjamin a fost alături de el în tot acest timp și a fost cu el când a murit”, se arată în postare. „L-am împărtășit cu lumea și știm că mulți vor fi șocați și întristați de această veste. Benjamin a fost un adevărat pionier și inovator, a oferit lumii atât de multe. Printr-o carieră uimitoare, care a inclus un volum imens de poezii, literatură, muzică, televiziune și radio, Benjamin ne lasă o moștenire veselă și fantastică”.

Benjamin Zephaniah a suferit de dislexie

A murit Benjamin Zephaniah. Zephaniah s-a născut în aprilie 1958 în Handsworth, Birmingham, pe care o considera o „suburbie rece a orașului Kingston, Jamaica”. A început să interpreteze poezii la nivel local în primii ani ai adolescenței. Suferea de dislexie și a părăsit școala la vârsta de 14 ani, scrie The Guardian.

În 1979, s-a mutat la Londra, iar prima sa colecție, Pen Rhythm, a fost publicată. A început să cânte la demonstrații, la adunări ale tinerilor și în fața secțiilor de poliție.

„Am fost un mare protestatar, nu doar împotriva rasismului, ci și a apartheidului. Suntem o societate multiculturală, dar instituțiile trebuie să ne ajungă din urmă”, a declarat el în 2019.

A doua sa colecție de poezii, The Dread Affair, a fost publicată în 1985 și conținea o serie de poezii care atacau sistemul juridic britanic.

În 1990, a publicat Rasta Time in Palestine, care conținea poezii și jurnale de călătorie bazate pe o vizită în teritoriile palestiniene ocupate.

În 1999, a scris What Stephen Lawrence Has Taught Us (Ce ne-a învățat Stephen Lawrence), ca parte a campaniei pentru găsirea criminalilor ucigașului tânărului de 18 ani din sud-estul Londrei.

Operele sale au fost influențate de cultura jamaicană

A murit Benjamin Zephaniah. Lucrările sale, care au apărut în programa națională, au fost puternic influențate de muzica și poezia jamaicană. El a fost adesea clasificat ca poet dub.

A lansat, de asemenea, o serie de albume. A fost prima persoană care a înregistrat cu Wailers după moartea lui Bob Marley, într-un omagiu adus lui Nelson Mandela.

Mandela a auzit omagiul în timp ce se afla în închisoare, iar mai târziu a cerut să se întâlnească cu Zephaniah.

Când a avut loc un concert în onoarea lui Mandela la Royal Albert Hall în 1996, el i-a cerut lui Zephaniah să fie gazda acestuia.

Publicațiile au devenit mai frecvente din 1990

În anii 1990, publicațiile sale au devenit mai frecvente. A lansat mai multe colecții, printre care:

Talking Turkeys

Inna Liverpool

School’s Out: Poems Not for School

De asemenea, și-a concentrat activitatea de interpret în afara Europei.

Zephaniah a jucat și rolul lui Jeremiah „Jimmy” Jesus în Peaky Blinders, apărând în 14 episoade.

La aflarea veștii morții sale, colegul său de rol Cillian Murphy a declarat că a fost „atât de întristat” de vestea sa.