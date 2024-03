Coleman Hough a murit pe 24 februarie la Actors Fund Home din Englewood, New Jersey, după o lungă luptă cu boala Parkinson, a declarat prietena sa, Jennifer Romine pentru The Hollywood Reporter.

Coleman Hough a fost diagnosticată cu Parkinson cu debut precoce la doar 42 de ani.

A scris scenariul pentru „Full Frontal”, regizat de Steven Soderbergh.

„Full Frontal” (2002), al cărui scenariu l-a scris, avându-i în distribuție pe Julia Roberts, Catherine Keener, David Hyde Pierce, Blair Underwood, David Duchovny și Jeff Garlin (în rolul lui Harvey Weinstein), a marcat o schimbare extremă de ritm pentru regizorul Steven Soderbergh, care a realizat filme de Oscar precum „Erin Brockovich” (2000), „Traffic” (2000) și „Ocean’s Eleven” (2001).

Personajele lui Hough sunt „în același timp extrovertite și mai puțin introspective decât cred ele că sunt”, a scris Craig J. Clark într-un articol pentru Crooked Marquee în 2022.

Hough a venit apoi cu o schiță de scenariu pentru „Bubble” (2005), un film cu actori neprofesioniști, într-o dramă despre muncitorii dintr-o fabrică din Ohio care fac piese pentru păpuși.

Coleman Ann Hough s-a născut pe 26 februarie 1961, în Charleston, Carolina de Sud. A urmat o școală privată pentru fete și a absolvit Emerson College cu o diplomă în actorie în 1982.

A predat arta filmului și a montat mai multe piese la teatrele din LA

A predat arta filmului la Colegiul Lehman din Bronx în perioada 1987-98 și la Emerson între 1988-90, înainte de a se îndrepta spre Los Angeles.

Hough a fost asistentă de producție la Studiourile Disney și a montat mai multe piese la teatrele din Los Angeles. Aici a fost descoperită de regizorul Steven Soderbergh și i-a oferit un rol în filmul său din 1996 „Schizopolis”. Ulterior, a angajat-o să scrie o adaptare modernă a piesei ”Iulius Caesar” care nu a fost niciodată ecranizată.

În 2003, ea a scris o piesă scurtă, intitulată „Shipping and Receiving”, care în cele din urmă a devenit „Full Frontal”.

S-a stins marele actor și scenarist Normal Lear

Actorul din SUA Norman Lear, decedat la 101 ani. A revoluţionat comedia americană cu seriale îndrăzneţe şi extrem de populare la începutul anilor ’70.

Scenarist și producător, Lear a redefinit comedia americană cu seriale îndrăznețe și extrem de populare în anii ’70, precum „All in the Family” și „Sanford and Son.”

Lear s-a impus ca un scriitor de comedie de prim rang. A obținut o nominalizare la Premiile Oscar în 1968 pentru scenariul filmului „Divorce American Style”. Ulterior, a creat un nou sitcom inspirat de un popular show britanic. Acesta era centrat în jurul unei familii din Queens cu un cap de familie muncitor, conservator și cu o atitudine intolerantă.

„All in the Family” a devenit un succes imediat, captivând aparent telespectatori de diverse convingeri politice.

Producțiile lui Lear au fost pionii în abordarea unor subiecte politice, culturale și sociale serioase ale vremii. Printre ele au fost abordate rasismul, avortul, homosexualitatea, războiul din Vietnam. El a introdus idei noi în formula tradițională a comediei.

Niciun subiect nu era considerat tabu. De exemplu, două episoade din 1977 ale serialului „All in the Family” s-au concentrat pe tentativa de viol a soției personajului principal, Archie Bunker, Edith.

„All in the Family” a fost baza pentru nu mai puțin de șase seriale derivate. Serialul „Family” a fost recunoscut și onorat cu patru premii Emmy în perioada 1971-1973. Precum și cu un premiu Peabody în 1977 pentru Norman Lear, „pentru că ne-a oferit comedie cu o conștiință socială”.

În 2016, Lear a primit un al doilea premiu Peabody pentru contribuțiile sale remarcabile în cariera sa.