Doliu în lumea filmului. Elizabeth MacRae a murit

Doliu în lumea filmului. Elizabeth MacRae, celebra actriță de la Hollywood cunoscută pentru roluri in filme cunoscute ale anilor 60 și 70, a murit luni, la vârsta de 88 de ani. MacRae, care a jucat în seriale precum „Gomer Pyle, U.S.M.C.” și „General Hospital”, a murit în orașul ei natal, Fayetteville, informează NY Daily News.

Actrița a intrat în lumea filmului în 1956, mutându-se la New York, unde a avut cursuri cu legendara profesoară Uta Hagen la Studioul Herbert Berghof. Frumoasa blondă cu ochi albaștri a început să joace prima dată în producții de pe Broadway, înainte de a obține primul rol în televiziune, în 1958, în serialul CBS „The Verdict Is Yours”.

A interpretat apoi rolul Meg Baldwin în serialul „General Hospital”, din 1969 până în 1973

În următoarele decenii, MacRae a fost distribuită în numeroase roluri în seriale celebre ca „Bonanza”, „Route 66”, „Gunsmoke”, „The Andy Griffith Show” și „I Dream of Jeannie”. MacRae a interpretat apoi rolul lui Meg Baldwin în serialul de televiziune „General Hospital”, din 1969 până în 1973. În paralel, a jucat și în serialele „Days of Our Lives”, „Guiding Light” și „Search for Tomorrow”.

A fost apreciată de publicul american pentru rolul Lou-Ann Poovie, iubita lui Gomer, din serialul „Gomer Pyle, U.S.M.C”.

Una din protagonistele filmului „The Conversation”, regizat de Frances Ford Coppola

Elizabeth MacRae a devenit și una din protagonistele filmului „The Conversation”, regizat de Frances Ford Coppola. De asemenea, a jucat pe marele ecran în filme ca „Everything’s Ducky”, „The Incredible Mr. Limpet”. Ultimul rol a fost cel din filml „Eddie and the Cruisers II: Eddie Lives!” din 1989.

Elizabeth a avut „factorul X”, care este o parte importantă a unui artist”

Cineastul Mayon Jenson a vorbit despre talentul actriței: „Elizabeth a avut „factorul X”, care este o parte importantă a unui artist”, a spus el pentru City View. ”Pur și simplu lumina camera când intra undeva. A strălucit în piesa „Picnic”, la Cape Fear Regional Theatre. Era o persoană caldă și încântătoare, o actriță plină de talent în film și pe scenă”, a mai spus acesta.

MacRae s-a născut în Columbia, Carolina de Sud și a crescut în Fayetteville. După ce a absolvit Holton-Arms School din Washington, a dat probă pentru piesa lui Otto Preminger „Sfântul Ioan” , dar nu a primit rolul. A fost căsătorită timp de peste 5 decenii cu Charles Day Halsey Jr.

După 30 de ani petrecuți la Hollywood, MacRae a renunțat la actorie și s-a mutat înapoi în Carolina de Nord împreună cu soțul ei, Charles Day Halsey Jr. S-au retras în cele din urmă la Fayetteville. Halsey Jr. a murit la vârsta de 96 de ani, anul acesta în martie. Cei doi au fost căsătoriți timp de 55 de ani.

„Când a murit Charles, s-a prăbușit”, a declarat nepotul lui MacRae pentru City View. „A fost cea mai mare durere. A avut o viață minunată. Ultimii ani au fost grei, dar acum este lângă tatăl meu, pe care îl adora, lângă tatăl, mama și sora și soțul ei”, a spus nepotul său.

În urma ei rămân cinci copii vitregi, opt nepoate și nepoți și mai mulți strănepoți și nepoți, potrivit necrologului artistei.

O altă vedetă din serialul „General Hospital” a murit în luna martie

În luna martie, o altă actriță cunoscută din serialul „General Hospital” a murit în condiții suspecte. Actrița Terry Brock, 64 de ani, a fost găsită fără suflare, pe un câmp deschis, în spatele unei uzine. Cauza morții nu a fost dezvăluită, iar poliția a deschis o anchetă.

Departamentul Sheriff-ului Riverside County a confirmat moartea actriței. Aceasta a fost găsită fără suflare, pe un câmp deschis, în spatele unei uzine. Cauza morții nu a fost dezvăluită, iar detectivii locali investighează, scrie Variety.

Născută pe 26 mai 1959, în Gladewater, Texas, Robyn Bernard a fost atrasă de lumea artistică încă de la o vârstă fragedă. Ea a început să cânte muzică gospel împreună cu sora ei mai mică, Crystal, care a jucat în sitcomul „Wings” din 1990. Bernard a fost distribuită în „General Hospital” și a început să joace încă de la primul sezon, difuzat în septembrie 1984.

În perioada petrecută pe platourile de filmare la „General Hospital”, a interpretat rolul Terry Brock, alias Terry O’Connor. Bernard a părăsit serialul în martie 1990, când a obținut un contract pentru a înregistra un album. După perioada petrecută în serialul „General Hospital”, Bernard nu a mai jucat foarte mult.