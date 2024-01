A murit Ian Pepperell

Ian Pepperell a apărut în celebrul serial TV ”EastEnders”, dar era cunoscut publicului britanic și pentru rolul hotelierului Roy Tucker din spectacolul radiofonic ”The Archers”, difuzat de BBC.

Realizatorul Jeremy Howe a spus:

„Îi plăcea să fie alături de ceilalți actori, savura camaraderia și bârfele din culise și avea o tehnică vocală specială. Ca și alți actori de radio, putea să schimbe modul în care juca o scenă într-o clipă. Datorită talentului, Ian a creat un personaj excepțional. Roy, personajul său, era când genial, când anxios, amuzant și trist, când permanent stresat”.

Howe a adăugat că Pepperell, care a jucat în peste 400 de episoade ale serialului radio, avea „mult mai multă benzină în rezervor și dorea cu disperare se se întoarcă odată ce sănătatea i-ar fi permis”, scrie The Independent.

Soția lui Pepperell, Nikki, a adus un omagiu soțului său pe Facebook, scriind: „Cu inima îndurerată trebuie să spun tuturor că Ian a părăsit această lume astăzi, în pace, în felul lui. Așa cum am știut eu și cei mai apropiați de el că o va face.”

Doliu și în lumea artistică de peste Ocean

Andrea Evans, vedeta unor seriale americane ca „Tânăr și neliniștit” și ”One Life to Live”, a murit, la vârsta de 66 de ani. Actrița, care a devenit faimoasă interpretând-o pe adolescenta Tina Lord în serialul TV „One Life to Live”, fusese diagnosticată cu cancer. Evans a devenit cunoscută încă din anii 70, când a interpretat rolul adolescentei rebele Tina Lord, în „One Life to Live”, iar mai târziu a întruchipat-o pe Patty Williams în celebra soap-opera „Tânăr și neliniștit”.

A fost nominalizată la Daytime Emmy Award pentru ingeniozitate într-un serial-dramă, în 1988, pentru rolul Tinei. În 2018, pentru rolul Vivian Price din serialul „DeVanity”, Evans a câștigat încă o nominalizare la Emmy Daytime. Alte roluri proeminente din serialele de televiziune au fost Rebecca Hotchkiss din „Passions” și Patty Walker din „The Bay”. De asemenea, a apărut în filme de lung metraj ca „A Low Down Dirty Shame”, „Ice Cream Man” și „Hit List”, precum și în mai multe emisini TV. Evans a reluat rolul Tinei în anii 90, cu o apariție ca invitat în „One Life to Live”.

De asemenea, Nick Benedict, un actor american cunoscut pentru rolurile din seriale TV de peste Ocean, nominalizat de câteva ori la Daytime Emmy, a murit, zilele trecute, la vârsta de 77 de ani. Nick Benedict suferise o intervenție chirurgicală la coloană.

A murit chiar de ziua sa de naștere

Pe pagina de Facebook Jake’s Steakhouse, unde soția lui Benedict, Ginger, lucrează ca barman, se spune: „Ziua de naștere a lui Nick Benedict a fost 14 iulie. El a vrut să meargă la Domnul exact în această zi. Rugați-vă în aceste momente cumplite pentru Ginger”. Benedict este cunoscut în special pentru rolul Curtis Reed din serialul ”Days of our Lifes”, care s-a întins pe o perioadă de aproape 12 ani. De-a lungul carierei sale de actor, Nick a apărut și în alte filme și seriale TV. La începutul lunii iulie, Nick Benedict suferise o intervenție chirurgicală la coloană, la măduva spinării. Ulterior, familia a anunțat că actorul a rămas paralizat de la gât în ​​jos. Se pare că zece zile mai târziu, în casa din Arizona, unde locuiau Nick și Ginger, actorul a murit înconjurat de cei dragi, relatează Soaphub.

La 17 ani a fost distribuit în filmul ”Mike and the Mermaid”

Benedict și-a făcut debutul în serialul TV ”Wiretapper”, ca și copil actor. La 17 ani, în 1964, apărut în filmul ”Mike and the Mermaid”. În 1973 l-a interpretat pe Phillip Brent, un veteran al războiului din Vietnam, în ”All My Children”. A jucat acest rol timp de mai mulți ani, obținând o nominalizare la Daytime Emmy Award, în 1979, la categoria ”Cel mai bun actor principal într-un serial-dramă”.